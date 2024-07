Concerto na Sala São Paulo com Orquestra da Colômbia e trio de pianistas israelenses

Em um evento que promete ser inesquecível, a Congregação Israelita Paulista (CIP) realizará no dia 4 de agosto um Concerto Beneficente na emblemática Sala São Paulo, trazendo ao Brasil o aclamado Ensemble MultiPiano.

A apresentação única contará com a participação dos renomados pianistas israelenses Tomer Lev, Berenika Glixman e Nimrod Meiry-Haftel, acompanhados pela Orquestra Sinfônica Nacional da Colômbia, sob a batuta do maestro Yeruham Scharovsky.

O programa apresentará: Abertura: Jerusalém de Ouro, Mozart, Concerto para três pianos e Orquestra; e Rachmaninov, Sinfonia nº 1.

Fundada em 1936, a Orquestra Sinfônica Nacional da Colômbia é uma instituição cultural de destaque, reconhecida por sua flexibilidade e ousadia nas apresentações. Sob a direção artística de Yeruham Scharovsky, a Orquestra está em plena turnê sul-americana, com apresentações em locais icônicos como o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e o Teatro Colón em Buenos Aires. O Concerto Beneficente na Sala São Paulo será uma oportunidade única para o público brasileiro apreciar a excelência musical da orquestra.

O maestro Yeruham Scharovsky, atualmente diretor artístico da Orquestra Sinfônica Nacional da Colômbia e da Orquestra Filarmônica da Macedônia, possui uma carreira extensa e ilustre. Iniciou seus estudos musicais na Argentina e, após se mudar para Israel, foi laureado pelo maestro Zubin Mehta como “Jovem Artista do Ano” em 1990. Ao longo de sua carreira, Scharovsky regeu mais de 60 orquestras em 25 países, consolidando sua reputação como um dos maestros mais versáteis e talentosos da atualidade.

O Ensemble MultiPiano, formado em 2011, destaca-se pela riqueza de seu repertório e pela habilidade de seus membros. Liderado por Tomer Lev, um dos principais pianistas e pedagogos de Israel, o grupo inclui também os aclamados pianistas Berenika Glixman e Nimrod Meiry – Haftel.

Berenika Glixman, vencedora do prestigiado Concurso Internacional de Mestres Arthur Rubinstein em 2011, é elogiada por sua interpretação hipnótica e é uma das grandes promessas entre os jovens pianistas israelenses. Já Nimrod Meiry – Haftel ganhou diversos prêmios em concursos israelenses e é aluno de Tomer Lev na Escola de Música Buchmann-Mehta, da Universidade de Tel Aviv.

A Congregação Israelita Paulista, a maior comunidade judaica liberal da América Latina, é conhecida por seus serviços e programas de acolhimento, inserção social e educação abrangente. A CIP é uma referência cultural importante em São Paulo, com realizações marcantes na sociedade paulistana. Além de celebrar a música de alto nível, o Concerto Beneficente, reforça o compromisso da CIP com a cultura e a solidariedade.

Os ingressos já estão à venda em https://orquestra.byinti.com/ e a renda será destinada aos projetos sociais da Congregação, contribuindo para a continuidade de suas ações de impacto positivo na comunidade.

Esta será uma oportunidade única de vivenciar uma noite de magia musical com alguns dos maiores talentos do cenário clássico internacional, em um dos mais prestigiados palcos do Brasil.

O Concerto Beneficente é uma realização do Ministério da Cultura e da Congregação Israelita Paulista, com patrocínio da CSN, Alfa, Bemol, Itaú, Unigel, Banco Safra, Rosset e SmartStorage.

Preços de 45,00 (meia entrada) a R$ 360 ,00.

Link para vendas: https://cip.org.br/orquestra/