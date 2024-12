Concerto de Natal homenageia vítimas de Brumadinho

Como forma de preservar a memória das 272 vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho, em um momento de homenagem, união e luta das famílias no final de ano, a Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão (AVABRUM) apresenta o “3º Concerto de Natal para Brumadinho”. Realizado pelo projeto Legado de Brumadinho, o espetáculo conta com artistas da cidade e familiares de vítimas.

O evento acontece nesta sexta-feira, 20/12, a partir de 19h30, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, no distrito de Conceição do Itaguá, em Brumadinho. A entrada é gratuita, sem a necessidade de retirada de ingressos, mas sujeita à lotação do espaço.

O “3º Concerto de Natal para Brumadinho” é realizado com recursos destinados pelo Comitê Gestor do Dano Moral Coletivo, formado pela AVABRUM, Defensoria Pública da União, Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais e Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, e fruto de indenização social pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, da Vale, em 25 de janeiro de 2019, que ceifou 272 vidas.

Diretora da AVABRUM, Alexandra Andrade, destaca que este é um momento de homenagem, mas também de união dos familiares e amigos das vítimas. “O fato de o Natal ser no dia 25 e o dia do desabamento da barragem também ter sido em um dia 25, nos marca muito. Através do ‘Concerto de Natal’, vários familiares que são músicos participam das apresentações, e é muito emocionante e gratificante estarmos juntos”, diz Alexandra.

Convidado para atuar como diretor artístico do espetáculo, o músico Sanrah Ângelo, morador de Brumadinho, é um dos responsáveis pelo projeto Batucabrum, de iniciação musical e coral para crianças na cidade. Segundo Sanrah, a ideia do concerto é abarcar canções afetivas para os moradores, para além de um repertório tradicionalmente natalino. “São músicas que passam uma mensagem de paz e amor. Por isso, teremos canções da Folia de Reis, do repertório lírico e até mesmo Michael Jackson”, adianta.

“O concerto tem uma importância imensurável para os familiares das joias e para a comunidade. Ele oferece um espaço de acolhimento e memória, onde a dor se transforma em união e solidariedade. O fato de artistas com conexões diretas à tragédia se apresentarem torna o evento ainda mais poderoso. Para muitos, é a primeira vez que encontram forças para subir ao palco desde a perda, um gesto de coragem que ressignifica a dor e a transforma em arte e esperança”, conta.

Legado de Brumadinho

O “Concerto de Natal” é o primeiro evento de uma série de ações da AVABRUM idealizadas para marcar os seis anos do rompimento da barragem de Brumadinho, que se completam no dia 25 de janeiro de 2025. A primeira ação acontece no dia 19 de janeiro, domingo, às 7h: o “Memory Day”, momento em que moradores, familiares de vítimas e amigos saem pela cidade de bicicleta, a partir da Praça das Joias, em uma pedalada em homenagem às vítimas. Outros eventos ainda serão confirmados e divulgados para a imprensa e também pelas redes sociais da AVABRUM.

AVABRUM

Em agosto de 2019, como uma reação dos familiares à brutalidade da tragédia-crime da barragem da mineradora Vale, que matou 272 pessoas em poucos minutos, no dia 25 de janeiro de 2019, nascia a Associação de Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão – Brumadinho, em Minas Gerais.

Mães e pais, viúvas e viúvos, irmãs e irmãos, filhos e filhas de vítimas fatais se uniram por causa de uma dor incomensurável, mas também, e principalmente, pelo amor pelos seus entes queridos engolidos por um mar de lama que não lhes deu chance de fuga. As vítimas, hoje, são chamadas carinhosamente de “joias”.

SERVIÇO | AVABRUM e Legado de Brumadinho apresentam: 3º Concerto de Natal para Brumadinho

Quando. 20/12 ( sexta-feira), às 19h30

Onde. Igreja Nossa Senhora da Conceição (Praça da Matriz, 187, distrito de Conceição do Itaguá – Brumadinho)

Quanto. Entrada gratuita e sujeita à lotação do espaço