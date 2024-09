Concerto de 70 anos da Osesp na Sala São Paulo terá transmissão ao vivo

A cidade de São Paulo fervilhava em meados de 1954. Com anos de antecedência, ela havia se preparado para comemorar os 400 anos de sua fundação. O Quarto Centenário de São Paulo, organizado pelo governo do Estado, foi um evento que se estendeu entre os dias 09 e 11 de julho e ficou na memória daqueles que o presenciaram. O compositor Camargo Guarnieri (1907-1993) ganhou o concurso musical organizado para a ocasião e compôs a Suíte IV Centenário. A compositora Dinorá de Carvalho recebeu a medalha de ouro do evento por seu trabalho com a formação musical de crianças.

A capital ganhou espaços que hoje estão entre seus mais importantes símbolos: o Parque do Ibirapuera e a Catedral da Sé (cuja construção havia sido iniciada em 1913). Ainda que sem ligação direta com a efeméride, no campo da música foi criada uma instituição que impactaria para sempre o cenário da música de concerto no Brasil: a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, também conhecida simplesmente como Osesp.

No dia 13 de setembro de 1954, a Lei 2.733 instituía a Orquestra Sinfônica Estadual, que tinha, entre suas finalidades, “promover concertos musicais, difundindo a música brasileira e estrangeira na capital e no interior do estado”. A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo pode se orgulhar de cumprir muito bem a função para a qual foi criada ao longo dessas sete décadas de atividades quase sem pausas. E é o que ela fará também em dois concertos especiais na Sala São Paulo: o primeiro na mesma data em que foi criada há 70 anos, sexta-feira (13/set), às 20h30; e o segundo no dia seguinte, sábado (14/set), às 16h30.

A regência, é claro, estará a cargo do Diretor Musical e Regente Titular da Orquestra, Thierry Fischer, e o repertório será repleto de obras queridas pelo público, num total de 70 minutos de música, sem intervalo: de Heitor Villa-Lobos (“O trenzinho do caipira”, das adoradas Bachianas Brasileiras nº 2) a Gustav Mahler (o “Adagietto” de sua Quinta Sinfonia); de Richard Strauss (Entrada solene dos Cavaleiros da Ordem de São João) a Carlos Gomes (Lo Schiavo: Alvorada); de Sergei Prokofiev (uma seleção do balé Romeu e Julieta) a Marco Antônio Guimarães (Onze); entre outras peças.

Os ingressos, que tinham preço único de R$ 39,60 (valor inteiro), se esgotaram pouco depois da abertura das vendas, em agosto; performance de sexta (13/set) terá transmissão ao vivo no YouTube da Orquestra, como parte do projeto Concertos Digitais.

“A Osesp, referência no fazer orquestral e na gestão de instituições culturais no Brasil, é fruto das qualidades do povo de nosso estado, que tem coragem de fazer o que deve ser feito e do jeito certo, com espírito empreendedor, adaptando-se às contingências e acreditando na música e na cultura como elementos de transformação. Houve virtù e generosidade nesse caminho. A responsabilidade dos sucessivos governos com a política pública de cultura é uma marca de São Paulo. Nossos apoiadores e patrocinadores não nos deixaram nos momentos de dificuldades e a eles somos muito gratos”, afirma o Diretor Executivo da Fundação Osesp, e músico integrante da própria Orquestra por vinte anos, Marcelo Lopes.

“O aniversário da Osesp não é uma retrospectiva, é uma porta para o futuro. É também um convite para que todos colaborem conosco na criação dos próximos capítulos. Acredito que, para uma organização de arte, isso é tão ou mais vital do que apenas refletir sobre o que já realizamos. Um aniversário diz respeito ao que vamos fazer, ao que desejamos fazer, ao que nos impulsiona e, além disso, é relativo a como alcançaremos novos territórios, novas perspectivas, novos públicos, novos artistas convidados: uma nova música. E, assim, vamos construir a base para os próximos 70 anos”, declara o Diretor Musical e Regente Titular da Osesp, Thierry Fischer.

SERVIÇO

13 de setembro, sexta-feira, 20h30 – Concerto Digital

14 de setembro, sábado, 16h30

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: R$ 39,60 (valor inteiro) – Esgotados

Bilheteria (INTI): neste link