Concerto da Sinfônica de Santo André une música clássica, humor e lendas brasileiras

O Teatro Municipal de Santo André recebe neste sábado (26), às 19h30, o concerto “Lendas e Risos: Uma ‘Viagem’ Musical!”. Para conferir a apresentação, o público deve retirar os ingressos, que são gratuitos e limitados a duas unidades por pessoa, com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro.

O concerto cênico destaca os atores Tátila Colin, Diego Reis, Suellen Anzolin e Greg Pena, além da atriz convidada Azê Diniz, representando algumas das principais lendas brasileiras como Curupira, Saci, entre outras, aliadas à obra ‘Lendas Brasileiras’ de Felipe Senna.

Na segunda parte da apresentação, haverá uma participação especial e inédita do humorista Daniel Nascimento, do grupo Barbixas, em que orquestra, solistas e maestro se juntam ao comediante em números que aliam humor com música clássica.

Serviço

Concerto “Lendas e Risos: Uma ‘Viagem’ Musical!”

Data: 26/10 (sábado), às 19h30

Ingressos: gratuitos (dois por pessoa), distribuídos com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro

Local: Teatro Municipal Maestro Flavio Florence

Endereço: Praça IV Centenário, s/nº – Paço Municipal de Santo André

Classificação etária: Livre

Regência: Marcelo Falcão

Atriz Conviada: Azê Diniz

Ator Convidado: Daniel Nascimento

Direção Cênica – André Di Piroli

Elenco: Tátila Colin, Diego Reis, Suellen Anzolin e Greg Pena

Programa:

Antonín Dvořák: Bruxa do meio dia 15′

Felipe Senna: Lendas, Suíte Folclórica 22′

Bedřich Smetana: Abertura Noiva Vendida 7’

Medley Piano – (Arranjo: Dino Barioni)

Eduardo di Capua e Alfredo Mazzuchi: O Sole mio 4’ (Arranjo: Dino Barioni)

Johann Strauss: Valsa Danúbio Azul

Bedřich Smetana: Dança dos Comediantes 5′