Concerto da Osesp no Dia Mundial do Meio Ambiente terá renda revertida o RS

Comemorado anualmente em 05 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) em 1972 e seu objetivo é chamar a atenção para os problemas ambientais e a importância do cuidado com nossos recursos naturais. Para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo – Osesp, é também o momento de pensarmos sobre a força da música e da solidariedade.

Idealizado como uma celebração da natureza, com obras de Bedrich Smetana (O Moldávia, mesmo nome do rio que corta a terra natal do compositor), Heitor Villa-Lobos (o Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4) e Antonín Dvórak (a emocionante Sinfonia nº 9 – Do Novo Mundo) no programa e regência do maestro José Soares, o concerto marcado para a data (05/jun) na Sala São Paulo, às 19h30, transcende seu propósito inicial e se torna um poderoso lembrete de desafios que são coletivos.

Recentemente, o Rio Grande do Sul tem vivido momentos críticos. Fortes chuvas e o aumento do nível dos rios vêm afetando diversas cidades e a população do estado. Até o momento, cerca de 450 municípios foram atingidos, deixando uma população de mais de 2 milhões de pessoas em estado vulnerável, sem acesso a serviços básicos e moradia. As chuvas devastadoras e a elevação dos rios não apenas causaram enormes danos materiais, mas também perdas imateriais profundas nas milhares de famílias afetadas.

Frente a esse chamado, a Fundação Osesp decidiu reverter toda a arrecadação com a venda de ingressos do concerto do Dia Mundial do Meio Ambiente para a Associação dos Funcionários da Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (AFFOSPA), uma organização que tem desempenhado papel vital no auxílio a seus colaboradores e familiares atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul no último mês. As entradas para a apresentação têm preço único de R$ 39,60 (valor inteiro), e a performance também será transmitida ao vivo no canal oficial da Osesp no YouTube.

SERVIÇO

05 de junho, quarta-feira, às 19h30 – Concerto Digital

Endereço: Sala São Paulo | Praça Júlio Prestes, 16

Taxa de ocupação limite: 1.484 lugares

Recomendação etária: 07 anos

Ingressos: R$ 39,60 (valor inteiro)

Bilheteria (INTI): neste link

(11) 3777-9721, de segunda a sexta, das 12h às 18h.

Cartões de crédito: Visa, Mastercard, American Express e Diners.

Estacionamento: R$ 28,00 (noturno e sábado à tarde) e R$ 16,00 (sábado e domingo de manhã) | 600 vagas; 20 para pessoas com deficiência; 33 para idosos.