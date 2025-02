Concerto com a Brasil Jazz Sinfônica homenageia centenário de Inezita Barroso

Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, sob a regência do maestro Gustavo Petri, prepara uma noite inesquecível em celebração ao centenário de Inezita Barroso, uma das mais importantes vozes da música sertaneja brasileira, no dia 9 de março. No palco do Teatro Franco Zampari – o mesmo onde ela encantou gerações com o icônico programa Viola, Minha Viola, da TV Cultura – grandes nomes da música se reúnem para reviver sua obra e seu legado.

O concerto contará com as convidadas Celia & Celma, além das participações especiais de Tetê Espíndola, Raimundo Fagner e Adriana Farias, trazendo ao público interpretações emocionantes dos clássicos imortalizados por Inezita, que nasceu no dia 4 de março de 1925. A combinação da beleza dessas vozes com a sofisticação da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica promete momentos de pura emoção, destacando a riqueza da música caipira e sua influência na cultura brasileira.

Mais do que uma homenagem, este concerto é um reencontro com a alma musical do Brasil. Há 10 anos sem sua presença, Inezita segue viva em cada acorde de viola, em cada verso cantado e na memória de um país que aprendeu a amar sua autenticidade e paixão pela cultura popular.

Os ingressos custam R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia), e podem ser adquiridos pela plataforma INTI.

Concerto em homenagem ao centenário de Inezita Barroso

Data: 9 de março (domingo)

Horário: 17h

Duração: 70 minutos

Local: Teatro Franco Zampari

Endereço: Avenida Tiradentes, 451 – Luz

Regência: Gustavo Petri

Convidadas: Celia e Celma

Participações Especiais: Tetê Espíndola, Raimundo Fagner e Adriana Farias

Repertório:

Suíte Sertaneja (arranjo de Cyro Pereira);

Cuitelinho – Pena Branca (arranjo de Douglas Fonseca);

Tristeza do Jeca – Angelino de Oliveira (arranjo de Fernando Moraes);

Sertaneja – Rennè Bitencourt (arranjo de Edson Piza);

Trem do Pantanal – Paulo Simões e Geraldo Roca (arranjo de Newton Carneiro);

Ronda – Paulo Vanzolini (arranjo de Jether Garotti Jr.);

Moda da Pinga – Ochelsis Laureano e Raul Torres (arranjo de Jether Garotti Jr.);

Chalana – Mario Zan e A. Pinto (arranjo de Rafael Piccolotto);

Cabecinha no Ombro – Paulo Borges (arranjo de Cintia Zanco);

Pé de Ipê – Tonico e Tinoco (arranjo de Paulo Malheiros);

Maringá – Joubert de Carvalho (arranjo de Rodrigo Morte);

Luar do Sertão – Catulo da Paixão Cearesense e João Pernambuco (arranjo de Rodrigo Morte)

Lampião de Gás – Zeca Bergami (arranjo de Ruriá Duprat)



Classificação etária: Livre

Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia).

Venda: INTI