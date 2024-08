Conan e Max, cães do Baep, encontram mais de R$ 150 mil em ‘refinaria’ do tráfico

Os cães farejadores Conan e Max, do Batalhão de Ações de Polícia (Baep), ajudaram os policiais a encontrar uma casa que era usada como refinaria para o tráfico de drogas em Indaiatuba, no interior de São Paulo, na terça-feira (20). Além de materiais para embalar o entorpecente, foram encontradas quase 200 munições de uma espingarda calibre 12.

Os policiais chegaram ao endereço após uma denúncia anônima sobre o tráfico de drogas na região. O imóvel estava desocupado. O cão farejador Max vistoriou o local e indicou a presença de entorpecentes em um dos cômodos, totalizando quatro quilos de maconha e 12 de cocaína. No local, ainda havia material bélico. Os militares encontraram munições de espingarda, colete balístico, mira holográfica, luneta de precisão, além de um rádio comunicador, maquinas de embalagem a vácuo e diversas embalagens vazias.

As equipes perceberam que a energia utilizada no imóvel estava conectada a um comércio que fica no mesmo terreno. Uma escada interligava as duas construções. Nas buscas, o cão Conan indicou uma caixa de sapatos, onde foram encontrados R$ 153 mil em espécie que, segundo a polícia, foram obtidos com a venda de entorpecentes.

Um homem, de 37 anos, que estava no local foi abordado. Ele foi encaminhado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas na delegacia da cidade.