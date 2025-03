Conab participa de reuniões do BRICS

Esta semana, representantes da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) estão participando de uma série de reuniões promovidas pelo BRICS, um grupo formado por cinco das maiores economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo possui divisões por áreas temáticas, e a Conab participa do grupo de agricultura, juntamente com os ministérios Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) e Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

Primeiras rodadas de reuniões presenciais em Brasília

Entre os dias 12 e 14 de março, estão sendo realizadas as primeiras rodadas técnicas do grupo de agricultura na modalidade presencial, em Brasília, na sede do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro). Durante esses três dias, acontecerão vários painéis com a participação de especialistas internacionais, discutindo temas relevantes para os países-membros.

Sessão sobre reservas estratégicas para crises alimentares

No dia 13 de março, a Conab participará da sessão número seis do grupo, intitulada “reservas estratégicas para enfrentamento de crises de abastecimento e acessibilidade alimentar“. Esta sessão será dividida em duas partes: a primeira tratará de iniciativas nacionais, e a segunda abordará as iniciativas regionais dos países membros. O Diretor-Executivo de Política Agrícola e Informações da Conab, Sílvio Porto, participará da primeira parte, enquanto o presidente da Conab, Edegar Pretto, apresentará a Rede de Sistemas Públicos de Abastecimento e Comercialização na América Latina e no Caribe (Rede SPAA) na segunda parte. A Conab, como representante oficial do governo brasileiro, coordena atualmente a SPAA, uma instituição internacional sob a coordenação da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).