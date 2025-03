Conab debate avanços e perspectivas da agricultura familiar em evento internacional

O fortalecimento da agricultura familiar como eixo central do desenvolvimento sustentável será tema do Seminário Internacional Agricultura Familiar: Desafios e Perspectivas 10 Anos Após o Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014. O evento, que ocorre em Porto Alegre de 25 a 27 de março, reúne representantes de governos, instituições acadêmicas, organismos internacionais e lideranças do setor para debater políticas e estratégias que ampliem o alcance e a efetividade das iniciativas voltadas aos produtores rurais. Com ampla experiência na execução de programas para o escoamento da produção e abastecimento alimentar, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) contribui para as discussões, por meio de sua expertise na formulação e gestão de políticas públicas direcionadas ao fortalecimento dessa categoria.

A estatal é representada pelo diretor de Política Agrícola e Informações, Silvio Porto, e pelo chefe da Coordenadoria de Relações Internacionais, Marisson Marinho, que acompanham as discussões sobre comercialização, inovação tecnológica, mudanças climáticas e políticas públicas voltadas ao setor. No último dia, os participantes visitam agroindústrias apoiadas pela Emater e o governo do estado, além de um assentamento em Viamão que desenvolve produção orgânica de arroz.

Com a presença de especialistas de diversos países, o evento promete aprofundar o debate sobre o papel da agricultura familiar na segurança alimentar e no desenvolvimento rural sustentável. Além das mesas-redondas, os grupos de trabalho tratam de temas como comercialização, emprego e sucessão geracional, transição agroecológica e financiamento para o setor. A expectativa é que as discussões contribuam para a formulação de propostas que reforcem o protagonismo do pequeno produtor nas agendas nacional e internacional.

Organizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e por instituições como o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA) e a Reunião Especializada de Agricultura Familiar do Mercosul (REAF), o seminário também conta com o apoio de organismos internacionais como a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), além do Governo do Estado do Rio Grande do Sul e da Emater/RS.

Serviço:

Seminário Internacional Agricultura Familiar: Desafios e Perspectivas 10 Anos Após o Ano Internacional da Agricultura Familiar 2014

Data: Terça-feira a quinta-feira, 25 a 27 de março de 2025

Horário: 9h às 18h30

Local: Centro Cultural da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

End.: Rua Engenheiro Luiz Englert, 333, campus central de Porto Alegre/RS