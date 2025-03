Comunidade escolar se une em campanha solidária de Páscoa

O Singular Social, programa de responsabilidade social do Colégio Singular e do cursinho Singular Anglo, dará início, amanhã (11 de março), à tradicional Campanha de Páscoa.

Segundo a coordenadora do programa, Daniela Passos da Silva, a ação tem como finalidade levar um pouco mais de alegria para quem vive em situação de vulnerabilidade social. “Nossa responsabilidade vai além. Como trabalhamos com a formação de cidadãos, buscamos despertar nos alunos o verdadeiro sentido da data, a importância do compartilhamento e da solidariedade com o próximo“, destaca.

Serão arrecadados ovos, barras e bombons de chocolate, e as doações podem ser entregues em qualquer unidade do Singular. Os endereços estão disponíveis no portal www.singular.com.br e todos os itens arrecadados serão destinados a orfanatos, creches e asilos localizados na região do Grande ABC.