Comunidade alemã prepara festa de 195 anos da colonização em São Paulo

A celebração dos 200 de anos de imigração alemã no Brasil já tem um dos mais tradicionais eventos confirmados no bairro de Colônia, dentro do Polo de Ecoturismo de São Paulo.

Como todos os anos, a concentração das atividades será em um dos marcos históricos, a Igreja da Colônia, entre as ruas Jackson Polock, Nossa Sra. Aparecida e da Colonização Alemã – o próprio nome do logradouro já presta uma homenagem aos colonos.

A programação será repleta de apresentações musicais e danças típicas, além de diversas barracas e estandes com pratos da gastronomia alemã e bebidas, assim como outros expositores de produtos artesanais feitos na região do Polo de Ecoturismo.

Horários e destaques da programação prévia:

5 de julho (sexta-feira): das 18h às 22h – Abertura, sangria do barril de chope e apresentação da Filarmônica das Artes Osasco.

6 de julho (sábado): das 12h às 22h – Banda Bavária de Jaraguá do Sul (SC), Grupo de Dança Folclórica Alemã Blauer Himmel.

7 de julho (domingo): das 12h às 22h – Orquestra Paulistana de Viola Caipira, grupos folclóricos alemães Edelweiss e Freiheit, desfile de tratores.

Todos os detalhes serão divulgados em breve no perfil do Instagram do evento: https://www.instagram.com/coloniafestoficial/

Também no domingo, 7 de julho, uma Central de Informação Turística (CIT) móvel fará divulgação do território para os participantes do evento, que tem apoio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Relações Internacionais.

Desfile de trator na edição de 2023.

Foto: Daniel Deák/ SPTuris

Visita guiada

O Vai de Roteiro, projeto que leva o público gratuitamente até a região do Polo de Ecoturismo de São Paulo, terá no fim de semana dos dias 6 e 7 de julho duas edições especiais que passarão pelo Colônia Fest.

Para o sábado, 6 de julho, as atividades incluem o Recanto do Jakinha, local de prática de agricultura orgânica, a festa e o Cemitério de Colônia.

Já no domingo, 7 de julho, a primeira parada será no Parque Natural Municipal Itaim, seguindo para o Colônia Fest e Cemitério de Colônia.

As inscrições costumam abrir na segunda-feira anterior ao fim de semana, portanto, devem estar disponíveis a partir do dia 1º de julho na plataforma Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/vai-de-roteiro-polo-de-ecoturismo-de-sao-paulo-2024/2293818

As vagas são limitadas e garante o transporte gratuito com saída do Centro Cultural São Paulo (Estação Vergueiro do metrô), mas outros custos como alimentação e ingressos são cobrados à parte.

Primeiros colonos

O bairro de Colônia foi fundado ainda na época do Brasil Império, a partir de 1829, como forma de incentivo à chegada de alemães para ocupar o território e começar a produção agrícola. Essa presença germânica pode ser observada até hoje na arquitetura das construções, nos nomes de algumas vias e a tradicional festa realizada anualmente em julho.

Ali estabeleceram-se os primeiros colonos alemães da cidade de São Paulo, que depois espalharam-se por locais mais centrais da mancha urbana, como os bairros Chácara Santo Antônio, Santo Amaro e Brooklin, onde também acontecem eventos típicos.

Outra curiosidade é que o bairro nasceu dentro da área da Cratera de Colônia, originada pela queda de um meteoro, há milhões de anos, criando uma formação geológica única mais bem observada com uma vista por cima – de helicóptero ou drone, por exemplo.

A ocupação dessa região começou na década de 1980 e, atualmente, lá vivem cerca de 40 mil pessoas. Além disso, o bairro também fica dentro da Área de Proteção Ambiental (APA) Bororé-Colônia.

O território de Colônia também tem imigrantes japoneses que trabalham no cultivo de hortaliças e plantas ornamentais.

Atrativos na região

Além da própria Igreja, a região tem um dos primeiros cemitérios protestantes do país, o Cemitério de Colônia, fundado pelos mesmos colonos que ocuparam a região.

No colônia, estão duas outras opções de lazer para a família em meio a muito verde e tranquilidade: o parque urbano Nascentes do Ribeirão Colônia, gratuito e aberto ao público, e a Estância e Parque Ecológico das Águas, propriedade particular que recebe grupos mediante agendamento.

Por fim, no The Roça Park é possível ter a experiência de uma vivência rural que inclui um divertido passeio de trator.

Confira mais sobre os atrativos no site do Polo: https://polodeecoturismosp.com