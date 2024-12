Comportamento do público em cinemas muda após pandemia

O comportamento do público nas salas de cinema tem passado por transformações significativas, especialmente após a pandemia. Eventos recentes, como tumultos durante exibições e a falta de respeito à etiqueta cinematográfica, têm gerado preocupações entre os exibidores.

A situação se agravou com a popularização de filmes que atraem fãs fervorosos, como “Coringa: Delírio a Dois”, e cinebiografias de artistas icônicos. Estudos revelam que a desinibição dos espectadores se relaciona ao aumento do uso de dispositivos móveis e às redes sociais, onde compartilhar experiências em tempo real se tornou uma norma. A presença de vídeos gravados nas sessões, que frequentemente se tornam virais, exemplifica esse novo comportamento.

Profissionais da indústria cinematográfica, como Marcos Barros, presidente da Abraplex, notam que o respeito ao ambiente do cinema tem diminuído. Essa nova dinâmica levou algumas redes, como a Cinépolis e Cinemark, a explorar conteúdos relacionados a eventos ao vivo para atrair o público.

As ações dos cinemas para reverter essa situação têm sido limitadas. Medidas como vídeos educativos sobre o uso do celular e campanhas para constranger comportamentos inadequados são tentativas de restaurar a ordem. No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer.

Para enfrentar esses desafios, é essencial que os exibidores repensem suas estratégias e voltem a enfatizar a importância da experiência coletiva no cinema. Assim, será possível garantir que as salas não se tornem meros palcos para comportamentos descontrolados e que o público desfrute do que o cinema tem a oferecer.