Compliance da FUABC promove treinamento no Hospital Nardini

O Departamento de Compliance da Fundação do ABC realizou no dia 28 de maio um treinamento direcionado às coordenações administrativas e assistenciais do Hospital Nardini, em Mauá, unidade gerenciada pela FUABC em parceria com a Prefeitura.

O objetivo da ação foi levar conhecimento às equipes sobre o conceito de Compliance, suas atribuições na FUABC e a importância de fazer com que os colaboradores se integrem cada vez mais ao Código de Conduta Ética da entidade. Foram abordados temas sensíveis como combate ao assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, entre outros assuntos.

A ocasião também marcou o lançamento do projeto-piloto “Embaixadores de Compliance”, em parceria com a Diretoria do hospital. O programa tem a finalidade de capacitar colaboradores para exercerem um papel colaborativo na disseminação da cultura de ética e de integridade no serviço. O termo “Cultura de Integridade”, no âmbito empresarial, refere-se à criação de um ambiente de trabalho com regras claras e consciência coletiva sobre a importância do combate às irregularidades e desvios de conduta.

Os Embaixadores de Compliance atuarão estrategicamente como representantes da área de Compliance junto aos colaboradores das unidades gerenciadas, para serem multiplicadores dos principais conceitos contidos no Código de Conduta Ética da FUABC, bem como políticas internas e ações que integram o Programa de Integridade da FUABC