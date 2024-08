Compliance da FUABC mobiliza 400 colaboradores em treinamentos itinerantes

O Departamento de Compliance da Fundação do ABC promoveu, entre maio e julho, 13 treinamentos sobre a área em serviços de Saúde localizados em seis municípios do Estado. Ao todo, participaram das capacitações 400 funcionários.

O objetivo da ação foi levar conhecimento às equipes sobre o conceito de Compliance, suas atribuições na FUABC e a importância de fazer com que os colaboradores se integrem cada vez mais ao Código de Conduta Ética da entidade. Foram abordados os temas: conceitos de Compliance; atuação do Compliance na Fundação do ABC; ações de “Due Diligence”; definições de assédio moral e sexual no ambiente de trabalho e ações de combate a esta prática; canal de denúncias e fluxo de apuração; e investigações internas.

A expectativa é de dar continuidade aos treinamentos neste segundo semestre. Estão em andamento tratativas para agendamento das atividades nas unidades de Saúde ligadas ao Contrato de Gestão de São Mateus/SP, em núcleos de atendimento de Santo André, no Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Itapevi e no Hospital Estadual Mário Covas.

“Em todos os locais que ministramos os treinamentos tivemos um feedback extremamente positivo, tanto das equipes de lideranças, como dos demais colaboradores. Observamos um forte engajamento quanto aos aspectos que envolvem o tema. Há uma percepção de que cada vez mais a Instituição tem aderido às ideias de Integridade, Ética e Conformidade propostas pela área de Compliance, o que nos deixa bastante contentes. Percebemos isso, inclusive, até pelo grande número de solicitações de treinamentos e o crescimento do número de demandas recebidas pelo Departamento nos últimos meses. Isso nos faz acreditar que o Programa de Compliance da Fundação do ABC está em evolução constante e atingindo cada vez mais os níveis de maturidade em todos os seus pilares”, explica o coordenador da área de Compliance, Rafael Menezes.

As unidades que já receberam o treinamento são: Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo (Hospital de Clínicas, Hospital da Mulher, Hospital de Urgência e Hospital do Câncer Padre Anchieta); Atenção Básica de São Bernardo; Hospital Geral de Carapicuíba (HGC); Hospital Nardini de Mauá; AME Mauá; Centro Hospitalar do Sistema Penitenciário (CHSP); além das Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Assédio (CIPAs) das unidades de Ferraz de Vasconcelos (Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos) e Polo de Atenção Intensiva (PAI) em Saúde Mental da Baixada Santista.