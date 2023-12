Complexo Tatuapé recebe ponto de venda de ingressos para o Carnaval 2024

O Complexo Tatuapé, em parceria com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo (Liga-SP), anuncia a inauguração de uma loja de venda de ingressos para o Carnaval 2024. A partir desta terça-feira, 5, os foliões poderão adquirir seus ingressos diretamente no empreendimento para o evento que, em 2024, acontece nos dias 3, 9, 10, 11 e 17 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi.

No espaço, que fica localizado no Shopping Metrô Tatuapé, Piso Tatuapé, será realizada a venda dos tíquetes para todos os dias de desfile, incluindo arquibancadas e camarotes. O horário de funcionamento é das 10 h às 22h de segunda a sábado e das 14 h às 20 h aos domingos e feriados.

“Estamos contentes por anunciar essa parceria, que está alinhada à nossa visão de apoiar o acesso à cultura, pois sabemos da magnitude do Carnaval e da sua importância para a identidade nacional”, afirma Karen Cruz, gerente de Marketing do Complexo Tatuapé.

Serviço:

Inauguração Loja Liga-SP Carnaval 2024

Quando: de 5 de dezembro de 2023 a 17 de fevereiro de 2024

Horário: 10h às 22h de segunda a sábado e das 10h às 20h aos domingos e feriados

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Piso Tatuapé

Endereço: Rua Domingos de Agostim, 91