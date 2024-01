Complexo Tatuapé recebe encontro de colecionadores e exposição de veículos em miniatura

Os amantes de veículos em miniatura podem comemorar, pois o Complexo Tatuapé, formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, está recebendo mais uma edição do Encontro de Colecionadores até o dia 4 de fevereiro. O evento, gratuito, também contará com uma exposição de miniaturas e oficinas de customização dos veículos.

Entre 22 e 28 de janeiro, quem passar pelo Shopping Metrô Boulevard Tatuapé terá acesso a diversos itens raros e miniaturas de colecionadores com temas variados. No Shopping Metrô Tatuapé, a mostra ficará exposta entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro.

Para encerrar a exposição, o evento Formas de Colecionar será promovido nos nos dias 27 e 28 de janeiro no Metrô Boulevard Tatuapé e nos dias 3 e 4 de fevereiro no Shopping Metrô Tatuapé, onde o público poderá visitar as oficinas de customização, nas quais os colecionadores ensinarão a transformar as miniaturas com pintura, rodas e acessórios, além de poderem participar de concursos de customização e brincar com as tradicionais pistas da Hot Wheels.

Serviço:

Encontro de Colecionadores – Complexo Tatuapé

Quando: de 22 de janeiro a 4 de fevereiro

Horário: sábado das 10 h às 22 h; domingo, das 14 h às 22 h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Piso Metrô; Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, Piso Térreo

Endereço: Rua Domingos de Agostim, 91, Tatuapé – São Paulo, SP; Rua Gonçalves Crespo, 78, Tatuapé – São Paulo, SP

Gratuito.

Sobre o Complexo Tatuapé

O Complexo Tatuapé foi criado com a unificação dos shoppings Metrô Tatuapé (1997) e Metrô Boulevard Tatuapé (2007). Os dois empreendimentos formam um dos maiores polos de compras, lazer e entretenimento de São Paulo e são interligados à Estação Tatuapé do metrô e da CPTM, bem como a um terminal de ônibus. Administrado pela AD Shopping, conta com serviços diversos, vitrine virtual, laboratório de análises clínicas e consultório odontológico. O Complexo Tatuapé também conta com o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida por seus shoppings é proveniente de fontes renováveis.

Sobre o Grupo AD

A AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 42 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto nas capitais quanto no interior. São mais de 30 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou, em 2021, a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que facilita a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.