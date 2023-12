Complexo Tatuapé promove espetáculo de Natal com tradução simultânea em Libras

todos, o Complexo Tatuapé, formado pelos Shopping Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, apresenta espetáculo natalino que contará com tradução simultânea para Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). O teatro musical Eu Acredito no Natal, que acontece de sexta a domingo até o dia 23, sempre às 18 h, no Shopping Metrô Tatuapé, terá sessões especiais nos dias 2, 9, 16 e 23 de dezembro, com a presença de um intérprete de Libras para garantir a inclusão e a diversidade do público.

E, como a diversão não para, todos os fins de semana do mês, até 23 de dezembro, serão marcados pela tradicional Parada de Natal no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, que percorre os corredores do empreendimento até a decoração principal, que, neste ano, é inspirada no Natal Luz, de Gramado (RS).

“Estamos muito contentes por proporcionar um Natal inclusivo, garantindo a independência e liberdade para todos os nossos visitantes”, afirma Karen Cruz, gerente de Marketing do Complexo Tatuapé.

Já na sexta-feira, 8, os shoppings receberão a apresentação do coral da ONG Canto para a Vida, que entoará clássicos natalinos. As apresentações acontecerão às 19h no Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, na Portaria 1, e às 20h30 no Shopping Metrô Tatuapé, na decoração localizada na Praça de Eventos.

Serviço:

Espetáculo ‘Eu Acredito no Natal’ com intérprete de Libras – Shopping Metrô Tatuapé

Quando: De sexta a domingo até 23/12/2023. Dias 2, 9, 16 e 23 de dezembro, sessões especiais com intérprete de libras

Horário: 18 horas

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Praça de Eventos, Piso Tatuapé

Endereço: Rua Domingos de Agostim, 91 – Tatuapé

Entrada: gratuita.

Serviço:

Parada Natalina – Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Quando: de sexta a domingo, até 23/12

Horário: 16 horas

Onde: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé

Entrada: gratuita.

Serviço:

Coral ONG Canto para a Vida – Complexo Tatuapé

Quando: 8 de dezembro

Horário: 19h e 20h30

Onde: Shopping Metrô Boulevard Tatuapé, Portaria 1; Shopping Metrô Tatuapé, Praça de Eventos, Piso Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé; Rua Domingos de Agostim, 91 – Tatuapé

Entrada: gratuita.