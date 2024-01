Complexo Tatuapé promove campanha para doação de sangue

O Complexo Tatuapé, formado pelos Shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé, realiza, em parceria com o projeto Amorsedoa, a primeira edição de 2024 da campanha Salve Vidas, Doe Sangue. No dia 26, das 10 h às 16 h, será montado um posto de coleta no Shopping Metrô Tatuapé. Para evitar aglomerações e filas, os voluntários devem agendar sua participação diretamente no site do portal de eventos Sympla ou pelo perfil do Instagram: @complexotatuape.

Para fazer a doação, é preciso portar um documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos e pesar acima de 52 kg. Menores de idade precisam de autorização do responsável legal. Também é importante evitar comer alimentos gordurosos com três horas de antecedência do horário agendado, estar bem hidratado e descansado, e não ter feito tatuagem nos últimos 12 meses.

Com vagas limitadas, as doações serão destinadas ao aumento do estoque do Hemocentro São Lucas, que atua há mais de 50 anos em prol da população, e é uma referência em transfusões e na distribuição de bolsas de sangue no País para os hospitais conveniados.

Serviço:

Complexo Tatuapé – Salve Vidas, Doe Sangue

Data: 26 de janeiro

Horário: das 10 h às 16 h

Onde: Shopping Metrô Tatuapé, Piso Superior

Endereço: Rua Domingos Agostim, 91, Tatuapé – São Paulo, SP

Agendamento: Sympla