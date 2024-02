Complexo Tatuapé prepara um bailinho kids com concurso de fantasias

O Complexo Tatuapé, um dos maiores centros de compras, lazer e entretenimento de São Paulo, promove entre os dias 10 e 11 de fevereiro um Bailinho para as crianças com um Concurso de Fantasias.

Além das atrações nos corredores do shopping, os clientes cadastrados no Clube Pontua, programa de relacionamento do Complexo Tatuapé, terão a chance de trocar os pontos conquistados por benefícios, entre eles, ingressos para os desfiles das Escolas de Samba de São Paulo para o Grupo de Acesso I, Desfile das Campeãs e Desfile do Grupo Especial.

Para participar, é necessário fazer o cadastro no Clube Pontua pessoalmente ou pelo app do Complexo Tatuapé, e fazer o cadastro da primeira nota fiscal de consumo em qualquer loja. O programa possui uma extensa lista de benefícios, como ingressos de cinema, vouchers de estacionamento, brindes, desconto em lojas, transferência para a Livelo, entre outros, válidos para o ano inteiro. Clique aqui e acesse o regulamento e mais informações do Clube Pontua.

Serviço:

Bailinho e Concurso de Fantasias:

Data: 10 de fevereiro;

Ingressos: Gratuito;

Local: Piso Tatuapé, próximo a loja Oba Way do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Bailinho e Concurso de Fantasias:

Data: 11 de fevereiro

Ingressos: Gratuito

Local: Piso Térreo, próximo da Pernambucanas do Shopping Metrô Tatuapé;

Faixa etária: Aberto ao público;

Horário de funcionamento: das 14h às 18h.

Complexo Tatuapé

Shopping Metrô Tatuapé

Endereço: Rua Dr. Melo Freire S/N, Tatuapé – São Paulo/SP – 03314-030

TEL.: (11) 2090-7400

Horário de funcionamento do Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingo e feriados, das 14h às 20h.

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé

Endereço: Rua Gonçalves Crespo/Tuiuti, Tatuapé – São Paulo/SP – 03066-030