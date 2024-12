Complexo Tatuapé anuncia horário especial de final de ano

Com a chegada de dezembro, o comércio se prepara para receber a maior concentração de público do ano, que busca os centros comerciais para realizar as compras de Natal e aproveitar as opções de lazer oferecidas para quem deseja passear com a família e as crianças durante as férias. Uma das ações dos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé é estender o horário de funcionamento para atender a alta demanda.

Entre os dias 13 e 23, o atendimento nos shoppings será das 9h às 23h, exceto aos domingos (15 e 22), que funcionarão das 10h às 22h. No dia 24, véspera de Natal, as lojas funcionarão das 9h às 18h e no dia 31, véspera de Ano Novo, o funcionamento será das 10h às 18h. No Natal (25) e no Ano Novo (1º), as lojas estarão fechadas e a abertura das operações de alimentação será opcional.

O horário especial proporciona aos consumidores tempo hábil para as compras e diversão como, por exemplo, visitar a decoração natalina inspirada no universo LEGO®, o ponto alto deste Natal. Os shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Boulevard Tatuapé exibem uma árvore de Natal de 7 metros, decorada com a ajuda dos visitantes, usando exclusivamente enfeites e blocos da marca. Além de admirar a decoração, o público pode participar de diversas atividades gratuitas, como paredes de escalada, estações de montagem com peças LEGO®, jogos em tablets e experiências imersivas com realidade virtual. A decoração natalina ficará disponível até o dia 2 de janeiro.

Até o dia 24 de dezembro, os clientes podem aproveitar a promoção “Compre, Ganhe”, que oferece brindes e sorteios semanais com prêmios exclusivos. A cada R$ 400 em compras realizadas no Shopping Metrô Tatuapé, os clientes ganham na hora um panettone Seven Boys (nos sabores Frutas ou Gotas de Chocolate), com limite de dois brindes por CPF, ou enquanto durarem os estoques. Além disso, cada compra dá direito a números da sorte para concorrer a 50 prêmios incríveis, incluindo Smart TVs de 60 polegadas, iPhones 16, Samsung Galaxy S24, bicicletas elétricas, PlayStation 5, aspiradores robôs, kits LEGO®, frigobares retrô e cervejeiras, entre outros. Os sorteios ocorrem semanalmente.

SERVIÇO:

Horários de funcionamento entre 13/12 e 31/12:

Segunda a sábado (13 a 14, 16 a 21 e 23): das 9h às 23h | Papai Noel: das 12 às 21h

Domingos (15 e 22): 10h às 22h | Papai Noel: das 14 às 21h

Véspera de Natal (24): das 9h às 18h | Papai Noel: das 9 às 18h

Natal (25): lojas fechadas, alimentação opcional. Cinema, de acordo com a programação.

26, 27, 28 e 30: das 10h às 22h

Domingo (29): 14h às 20h.

Véspera de Ano Novo (31/12): das 10h às 18h

Ano Novo (01/01): lojas fechadas, alimentação opcional. Cinema, de acordo com a programação.