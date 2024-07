Complexo Esportivo da Praça Ibrahim de Almeida Nobre entra na etapa final de serviços

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, fez na tarde desta quarta-feira (03/07) vistoria nas obras do Complexo Esportivo, que está sendo construído na Praça Ibrahim de Almeida Nobre, importante eixo entre as avenidas Barão de Mauá e Kennedy. A etapa das obras está na reta final e a entrega está prevista até o fim deste mês. O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões.

O pacote de obras abrange espaços ociosos no vão do Viaduto Kenzo Uemura. “Muita gente me pergunta quando vamos entregar esta obra: os moradores do Jardim do Mar, Chácara Inglesa, Vila Marlene e toda população da cidade pode comemorar porque ainda em julho esse complexo será entregue para a população”, declarou Morando.

Gabriel Inamine/PMSBC

No local, estão sendo construídas quadras de beach tennis, futevôlei, de basquete, com gramado sintético. Além disso, o espaço terá espaço pet, reforma do playground infantil, academia a céu aberto. Também estão sendo instalados bancos e mesas, além de iluminação em Led para prática esportiva noturno, bem como o plantio de novas mudas de árvores por todo o espaço.

A vistoria aconteceu ao lado do secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, que reforçou a vocação da administração em transformar espaços ociosos na cidade. “São Bernardo segue ampliando os espaços de esporte e lazer, levando maior bem-estar para toda a população”, complementou.

Gabriel Inamine/PMSBC

RECUPERAÇÃO

Os paralelepípedos removidos da Praça Ibrahim de Almeida Nobre serão utilizados para concretizar trecho do calçamento da Estrada Brasílio de Lima, no bairro Botujuru, dentro do Programa Asfalto Novo. A via tem percurso de terra em boa parte de sua extensão.