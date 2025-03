Complexo Eólico Babilônia Centro antecipa operação e avança na transição energética

A Casa dos Ventos, referência em geração de energia renovável, e a ArcelorMittal Brasil, maior produtora de aço do país, anunciaram a antecipação da operação comercial do Complexo Eólico Babilônia Centro. O empreendimento, localizado na Bahia, já conta com 28 aerogeradores em funcionamento, dos 123 previstos, antecipando em 13 semanas o cronograma inicial.

A homologação da antecipação foi realizada em janeiro pela ANEEL e reforça a tradição da Casa dos Ventos em entregar projetos antes do prazo, graças a uma gestão eficiente e uma equipe altamente qualificada.

“A antecipação da operação, resultado da nossa busca constante por eficiência e do compromisso com a excelência, posiciona a Casa dos Ventos como referência no mercado de energia renovável”, afirma Lucas Araripe, diretor-executivo da empresa.

Compromisso com a sustentabilidade e a descarbonização

Para a ArcelorMittal Brasil, o projeto está alinhado com sua estratégia de redução de emissões de carbono. O grupo global da empresa estabeleceu a meta de alcançar emissão líquida zero até 2050.

“A transição energética é um passo fundamental para atingirmos essa meta, razão pela qual ampliamos nossos investimentos em projetos de energia no Brasil, que já somam R$ 5,8 bilhões”, destaca Jefferson De Paula, presidente da ArcelorMittal Brasil.

Além disso, o empreendimento utiliza aço XCarb, produzido com 100% de sucata metálica e energia renovável, garantindo 60% menos emissões que o vergalhão tradicional.

Modelo híbrido de energia e impacto econômico

O Complexo Eólico Babilônia Centro se tornará híbrido ao integrar uma planta solar, totalizando 800MW de capacidade instalada. Essa combinação de fontes eólica e solar otimiza a produção e amplia a eficiência energética.

A construção do projeto também gera impacto positivo na economia local. Durante o pico das obras, mais de 1.400 profissionais estiveram envolvidos, e a previsão é de que sejam criados 4.500 empregos diretos e indiretos.