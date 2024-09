Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo busca certificação de hospital digital

O Complexo de Saúde Municipal de São Bernardo do Campo, gerido pela Fundação do ABC, está em pleno processo de transformação digital para alcançar o status de hospital digital e obter a certificação HIMSS Nível 6 até o final de 2024.

O certificado da Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) atesta o uso da tecnologia como suporte à saúde e promove ações focadas em melhorar os processos hospitalares por meio do uso de tecnologia da informação.

Para atualização e adequação de suas soluções tecnológicas, o complexo municipal assinou um novo contrato com a MV, multinacional brasileira líder da América Latina no desenvolvimento de softwares para a saúde. Composto por quatro hospitais e com uma base única MV que gerencia cerca de 800 leitos, o complexo de saúde municipal, em suas unidades hospitalares deve se tornar o primeiro da região a atingir esse nível de excelência digital.

Recentemente, a instituição migrou para a versão mais atualizada de uma plataforma digital integrada, um sistema que gerencia informações clínicas, assistenciais, administrativas, financeiras e estratégicas, em busca de ainda mais eficiência na gestão e no atendimento.

Além dessa solução da MV, o Complexo de Saúde Municipal de São Bernardo do Campo também está focado em digitalizar a gestão de prontuários e informações dos pacientes, que serão certificadas eletronicamente e organizadas de acordo com a legislação; em incorporar uma plataforma totalmente digital para medicina diagnóstica e em usar uma solução para mapeamento e automação de processos internos.

“São soluções que visam proporcionar uma experiência de saúde mais conectada e eficiente, desde o atendimento inicial até a gestão de diagnósticos e recursos humanos”, afirma Luis Galvão, Gerente de TI do Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo.

A certificação HIMSS Nível 6 é uma das mais prestigiadas do setor de saúde e representa o reconhecimento internacional pela utilização avançada de tecnologia na otimização dos processos clínicos e administrativos. Para obtê-la, o Complexo precisa demonstrar um alto nível de digitalização, com sistemas integrados que suportem a tomada de decisão clínica baseada em dados e garantam a segurança e qualidade no atendimento aos pacientes.

Com a implementação dessas soluções, o Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo espera não apenas melhorar a eficiência e reduzir custos, mas também proporcionar uma experiência mais segura e centrada no paciente. “A digitalização é um passo crucial para aumentar a eficiência operacional e melhorar a qualidade do atendimento prestado. Estamos determinados a alcançar a certificação HIMSS 6, que nos colocará em um patamar de excelência na gestão hospitalar digital,” afirma Galvão.

O processo se dá em diversas frentes, com o uso de soluções que passam pela digitalização de documentos já existentes, além da adoção de ferramentas em cloud, que gera mais fluidez para os processos.

“O Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo já é um parceiro antigo e que sempre esteve de olho nas principais tendências de mercado. Baseado nisso iniciamos uma nova etapa, onde colocamos a jornada digital do paciente em primeiro lugar, gerando benefícios para quem é atendido, para os profissionais de saúde e tornando a instituição uma inspiração para demais estabelecimentos do mesmo porte”, afirma Jeferson Sadocci, Diretor Corporativo de Mercado e Cliente da MV.