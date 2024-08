Competidor morre no primeiro dia do mundial de crossfit, nos EUA

Um competidor do campeonato mundial de Crossfit, que acontece no Texas (EUA), morreu nesta quinta-feira (8) durante a prova de natação. A informação da morte foi confirmada pela organização do evento, que cancelou o resto das provas programadas para o dia.

A nota da Crossfit Games não informa o nome do participante, mas relatos de quem está no local afirmam ser um sérvio. Vídeos compartilhados na rede social mostram o fim da prova e um nadador se afogando.

Um corpo foi retirado do local cerca de uma hora depois do fim da prova, de acordo com um relato do porta-voz do corpo de bombeiros ao veículo americano CBS.

Conhecido como campeonato mundial da modalidade, o Crossfit Games começou nesta quinta com uma prova de corrida de cerca de 5,6 quilômetros seguida de uma prova de natação de 800 metros. O evento, que reúne 40 homens e 40 mulheres que se classificaram via seletivas prévias, estava programado para ter competições até domingo (11).