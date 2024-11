Competição de fisiculturismo agita Santos neste sábado (30) e domingo (1º)

A cidade de Santos será palco, neste final de semana, da mais tradicional competição de fisiculturismo em atividade no Brasil, o Mister Santos. O evento, que celebra sua 70ª edição, ocorrerá no Blue Med Convention Center, situado na Praça Almirante Gago Coutinho, número 29, no bairro Ponta da Praia. As atividades estão programadas para este sábado (30), das 10h às 22h, e se estenderão até domingo (1º de dezembro), das 10h às 18h.

Com a participação estimada de cerca de 1.500 pessoas, entre atletas, equipe técnica e público em geral, a competição reunirá centenas de fisiculturistas divididos em 88 categorias. As divisões são feitas com base em critérios como peso, idade e altura, abrangendo tanto participantes masculinos quanto femininos.

Elis de Oliveira Neves Coelho, responsável pela organização do evento e neta do fundador Elias Oliveira Neves, destacou que o objetivo deste ano é resgatar o prestígio que o fisiculturismo já teve na cidade. “Fizemos investimentos significativos em infraestrutura para proporcionar aos nossos atletas um evento de alta qualidade, que seja um verdadeiro classificatório para competições nacionais e internacionais importantes. Acredito que a 70ª edição tem potencial para ser uma das maiores já realizadas”, afirmou.

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Santos através da Secretaria de Esportes (Semes). Gelasio Fernandes, secretário da Semes, ressaltou a importância dessa ação para o estímulo ao esporte local. “Iniciativas como esta consolidam Santos como referência em diversas modalidades esportivas. Fomos pioneiros no fisiculturismo no país e apoiar um evento desse porte não apenas incentiva a prática esportiva, mas também preserva a história esportiva santista”, comentou.

A organização do Mister Santos está a cargo do Clube Santista de Halterofilismo e conta com o patrocínio da academia Ironberg. Este evento está alinhado com o terceiro objetivo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU: assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades.