Competição de desenvolvimento de games reúne jovens em São Paulo 

Jovens desenvolvedores de jogos a partir de 16 anos têm a oportunidade de mostrar os seus talentos na primeira Game Jam do Instituto Burburinho Cultural em São Paulo. O evento acontece de amanhã a sábado (de 6 e 8 de junho) na Fábrica de Cultura em Vila Nova Cachoeirinha, na zona Norte da cidade de São Paulo. A competição premiará desenvolvedores dos melhores jogos com valores que vão de R$ 2 mil a R$ 6 mil. As inscrições continuam abertas e, junto com o regulamento, podem ser acessadas neste link: https://bit.ly/gamejamsp2024.

A curadora da Game Jam é Jeanine Adler (@adler.nine), conhecida produtora e gerente de comunidade da GameJamPlus. O padrinho é Derik Dionizio, fundador e apresentador da Torneio de Jogos, que desenvolve torneios de games na América Latina com foco no Brasil. Derik também é palestrante da Campus Party e do Festival Mundial de Criatividade. O evento contará com cerca de 30 competidores, divididos em 6 equipes. Os grupos terão que desenvolver um jogo de videogame do zero.

No último dia de evento, a comissão julgadora definirá os vencedores. Simultaneamente ao torneio, o cinema do espaço também será usado para a realização de painéis com palestrantes e especialistas. A expectativa é de que 600 pessoas circulem pelo evento durante esses três dias de atividades. As mesas de conversa também podem ser acompanhadas ao vivo no canal da Burburinho no Youtube (www.youtube.com/@burburinhocultural9878).

A competição é uma atividade conectada ao projeto Criar Jogos Labs, iniciativa desenvolvida e implantada em todo o Brasil pelo Instituto Burburinho Cultural, que, desde 2022, já beneficiou e certificou quase 5 mil alunos em laboratórios presenciais ou na modalidade de ensino à distância. A Burburinho Cultural é pioneira no segmento socioeducativo de iniciação à tecnologia de games.

“A Game Jam é uma verdadeira plataforma de visibilidade para jovens criadores. É o compromisso do Criar Jogos Labs com a projeção profissional de iniciantes, contribuindo para a sua entrada no mercado, para além da ação formativa em massa promovida pelo curso do projeto”, analisa Thiago Ramires, diretor de projetos do Instituto Burburinho Cultural.

O projeto promove oportunidades para jovens a partir de 12 anos com cursos de Animação 2D, Edição de Som para Jogos, Roteirização e Narrativa, dentre vários outros módulos.

O Criar Jogos inicia seu terceiro ano com a experiência de ter atuado em Minas Gerais (Belo Horizonte e Paracatu), Rio de Janeiro (Itaboraí, Mangaratiba e, no Centro da cidade, na Biblioteca Parque Estadual), São Paulo (Guaratinguetá, Mogi Guaçu e São Bernardo do Campo), Paraná (Curitiba) e Bahia (Camaçari e São Gonçalo dos Campos). O projeto é viabilizado pela Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da BASF, Kinross, Grupo Boticário, BRQ, Sicredi, realização da Burburinho Cultural e Ministério da Cultura, Brasil União e Reconstrução, Governo Federal.

As Fábricas de Culturas – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, e gerenciado pela Poiesis, uma organização social de cultura que desenvolve e gere programas, estão localizadas na zona norte e sul de São Paulo. Em 2024, todas as unidades serão gerenciadas pela Poiesis.

Acompanhe o Projeto CRIAR JOGOS em: criarjogos.com.br e Instagram: /criar.jogos

Serviço: Game Jam | Local: Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha

Endereço: R. Franklin do Amaral, 1575 – Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo – SP, 02479-001 | Horário: 10h às 18h

Data: 06, 07 e 08 de junho de 2024 (quinta, sexta e sábado)

Inscrições abertas: https://bit.ly/gamejamsp2024