Competição de café, em Santo André, elege três finalistas

Os baristas Maria Santos, Lincoln Costa e Rogério Januário foram os três vencedores, respectivamente, da competição de latte art, também conhecida como TNT (Thursday Night Throwdown) que ocorreu na noite de quinta-feira (20) na cafeteria Nosso Cafés Especiais, na Vila Gilda, em Santo André.

Eles foram eleitos considerando que fizeram o melhor desenho na xícara de café espresso e leite vaporizado. O torneio ocorreu por chave. Os 16 competidores foram disputando os adversários até chegar aos finalistas.

O objetivo do TNT é trazer para o público do ABC esse tipo de competição e eventos, que geralmente acontecem em São Paulo.

Os vencedores foram premiados: R$ 700,00 (primeiro lugar); R$ 300,00 (segundo) e R$ 200,00 (terceiro), além de produtos dos patrocinadores como a Notco, indústria de alimentos à base de plantas e vegetais; acessórios para extração de café e pacotes de café.

Workshop – O evento antecede e antecipa as informações do workshop sobre café especial que será realizado no Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC), dia 23 de julho, das 19h às 22h. As inscrições serão divulgadas previamente e a programação será desenvolvida pelo sócio proprietário da cafeteria Nosso Cafés Especiais, Estevão Rodrigues.