Competição da USP premia estudantes de Escolas Técnicas Estaduais

Mais de 300 estudantes de 44 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) localizadas na Capital participaram da cerimônia de premiação da Competição USP de Conhecimentos e Oportunidades (Cuco). Os jovens representaram 1.589 etecanos de 213 unidades de diversas regiões do Estado, que foram reconhecidos com medalhas de ouro, prata e bronze nesta oitava edição da prova.

A iniciativa integra o Programa Vem Saber USP, com o apoio do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo (IFSC/USP), em parceria com o Centro Paula Souza (CPS) e a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP).

Participaram do evento na tarde desta terça-feira (22), no auditório da Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) São Paulo, no bairro do Bom Retiro, na Capital, a diretora do Centro de Capacitação Técnica e Pedagógica da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec Capacitações) do CPS, Lucília Guerra; o coordenador do Programa Vem Saber, Antonio Carlos Hernandes; e o coordenador da Cuco, Herbert Alexandre João – veja aqui fotos da cerimônia.

“O dia a dia de estudantes, professores e diretores é muito árduo. Por isso é sempre um momento importante quando nós celebramos o êxito, para valorizarmos todas as oportunidades que são criadas dentro do ambiente da educação”, ressaltou Lucília Guerra em sua fala.

A Cuco é uma estratégia que oferece aos estudantes do Ensino Médio das escolas públicas do Estado de São Paulo a possibilidade de melhorar o desempenho nas disciplinas que compõem o conteúdo programático dos processos seletivos e dos vestibulares que dão acesso ao Ensino Superior.

A edição deste ano contou com cerca de 175 mil inscritos, oriundos de mais de três mil escolas e de 601 municípios. Também teve o envolvimento de mais de sete mil professores colaboradores.

A prova, realizada em fase única, no formato online, foi composta por 18 questões de múltipla escolha, de caráter classificatório. O teste foi elaborado a partir das disciplinas de ciências humanas, ciências da natureza, matemática e língua portuguesa.

“O espírito da Cuco é de incentivar os jovens a seguirem sempre estudando com o objetivo de conquistar o crescimento pessoal”, observou Antonio Carlos Hernandes.

Intercâmbio

A novidade desta oitava Cuco foi a disponibilização de uma vaga para a edição 2024 do Intercâmbio Cultural do CPS, tendo como destino a Inglaterra, para estudante de Etec que alcançasse o melhor desempenho na competição. “A oportunidade de internacionalização é um incentivo a mais para nossos estudantes participarem da competição”, celebra a assessora de Relações Internacionais do CPS, Marta Iglesis.

Mariana Moraes Reche Martins, que faz o terceiro ano do Ensino Médio integrado ao Técnico em Química na Etec Rubens de Faria e Souza, de Sorocaba, ficou com o prêmio. “Estou muito contente mesmo! Quando falei para meus pais dessa oportunidade, eles falaram ‘nossa, que interessante!’ Então esse prêmio vai deixar tanto eu como minha família muito felizes”, comemorou a estudante.

Além da bolsa de estudo via Cuco, neste ano o Intercâmbio Cultural do CPS oferece outras 333 vagas para cursos de língua espanhola ou inglesa em instituições de ensino da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda para estudantes das Etecs e Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) com melhor aproveitamento acadêmico.

Participação das Etecs na oitava Cuco

Em 2024, foram realizadas 19.047 provas online por estudantes das Etecs, das quais 11.580 superaram a nota de corte. Ao todo, 1.589 alunos conquistaram medalhas de ouro, prata ou bronze, número superior à edição anterior (1.264). Entre os 872 estudantes com nota máxima em todo o Estado de São Paulo, 341 são das Etecs.

Entre as medalhistas de ouro está Júlia Dias de Oliveira, aluna do segundo ano do Ensino Médio integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas da Etec Sebrae, localizada no bairro de Campos Elíseos, na região central da Capital. Familiarizada com as disciplinas, ela conta que não encontrou muita dificuldade na prova. “Foi uma experiência que vai me ajudar nos vestibulares que pretendo fazer no futuro”, projeta Júlia.

Além disso, 25 professores das Etecs foram reconhecidos como Professor Destaque Estadual e outros 35 como Professor Destaque Regional. Confira no site do CPS as Etecs que tiveram estudantes contemplados com medalhas.