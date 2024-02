Companhias do setor automotivo qualificam 383 jovens para o mercado de trabalho

Eaton, MWM Tupy, Consórcio Modular e outras companhias do segmento automotivo atingiram a marca de 383 jovens qualificados para o mercado de trabalho em 2023. A formação proporcionada por essas companhias acontece por meio de uma parceria com o Formare, programa de qualificação profissional voltado para jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, da Fundação Iochpe. Além de contribuírem para a formação e promoção desse público ao primeiro emprego, 93% dos jovens que concluíram o curso de qualificação conseguem uma oportunidade de emprego na empresa onde realizaram os estudos ou no mercado de trabalho.

A Eaton formou 78 jovens nas unidades de Mogi Mirim, Valinhos e São José dos Campos (SP) e em Caxias do Sul (RS). A Maxion Wheels respondeu pela graduação de 53 jovens em suas instalações de Limeira (SP), Chihuahua e San Luis Potosí, ambas no México. Já o Consórcio Modular respondeu pela graduação de 14 jovens em suas instalações de Resende (RJ). A Bosch, em suas unidades de Campinas (SP) e Curitiba (PR), formou 40 jovens. Na Cummins, localizada em Guarulhos (SP), outros 20 estudantes foram formados. Em Hortolândia (SP), a Greenbrier Maxion formou 20 jovens. A Mahle, em Itajubá (MG), qualificou 12 jovens. Em Amparo (SP), a Marelli foi responsável pela formação de outros 20 jovens. No caso da Maxion, por meio das unidades de Cruzeiro (SP) e Contagem (MG), foram 34 os formandos. A Maxion Montich, de Sete Lagoas (MG), concluiu a qualificação de 10 jovens. Já a MWM Tupy, instalada na capital paulista, formou 20. Em Boituva (SP), a Schmersal formou 15 jovens. A TE Connectivity, em Bragança Paulista (SP) graduou 12 jovens. Em Porto Real, no Rio de Janeiro, foi a vez da Stellantis formar 20 jovens. Somaram 15 os jovens graduados pela Voith na capital paulista.

“Mais que dobramos a quantidade de alunos formados pelas empresas do segmento automotivo em relação ao ano passado. Elas têm um histórico de engajamento e de parceria muito importante com o Formare, sempre entendendo que o melhor caminho para promover a inclusão produtiva dos jovens mais vulneráveis é a qualificação profissional. Esse resultado tão expressivo tem algumas particularidades, como a formação de jovens talentos em terras mexicanas, mostrando que o Formare não tem fronteiras. Outro aspecto que precisa ser notado é a preocupação dessas companhias com diversidade, inclusão e práticas ESG, assuntos que estão pautando as agendas das principais organizações.”, explica Cláudio Anjos, presidente da Fundação Iochpe.