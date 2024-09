Companhia lança o Programa “CPTM Serviços” que levará conhecimento para o mercado

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) lançou o Programa “CPTM Serviços”, com o objetivo de oferecer a prestação de serviços ao mercado, amparado no conhecimento e na expertise adquiridos pela companhia ao longo de sua história. A iniciativa busca potencializar a arrecadação de suas receitas não tarifárias.

Entre os serviços que serão oferecidos, destacam-se a prestação de serviços de consultoria; ativos ferroviários e simuladores de trens; treinamentos; gestão de projetos e contratos; melhorias de processos; projetos de mídia e varejo; e turismo ferroviário, além de pesquisas, modelagem econômico-financeira de projetos e implantação de obras e sistemas. A CPTM, referência na área, também poderá oferecer serviços de projetos e BIM (Building Information Modeling).

“Diante do grande interesse dos diversos players do mercado nas atividades desenvolvidas pela CPTM, sejam elas comerciais, operacionais ou de planejamento, foi identificada pela área de Novos Negócios uma oportunidade de incremento na receita não tarifária da companhia”, explica José Marcos Miziara Filho, Diretor de Planejamento e Novos Negócios da CPTM.

“A excelência no desenvolvimento de suas atividades, operacionais ou não, qualifica a CPTM a auxiliar empresas ou entidades governamentais, de todo o território nacional ou internacional, a conseguirem alcançar elevados níveis de qualidade nos seus objetivos”, prossegue o diretor.

O que o CPTM Serviços irá oferecer?

O CPTM Serviços oferecerá ao mercado, além dos serviços já descritos, estratégias de marketing e comunicação; governança; planejamento empresarial e urbano e meios de pagamento.

“Além disso, máquinas e equipamentos utilizados pela CPTM e que ajudam a companhia a prestar um relevante atendimento ao passageiro também poderão ser oferecidos em um modelo de compartilhamento, o que se torna um bom negócio para todos”, lembra Miziara.

A alinhadora e niveladora utilizadas na manutenção de via permanente, por exemplo, assim como veículos aplicados na realização de inspeção dos trilhos e de rede aérea, poderão ser ofertados, sem contar a mão de obra especializada envolvida. “Outras necessidades dos clientes podem ser atendidas, desde que exista disponibilidade de pessoal e o equipamento não esteja sendo utilizado pela própria CPTM”, completa o diretor.

Já dentre os treinamentos que poderão ser oferecidos pelo CPTM Serviços estão os operacionais, de manutenção, comerciais, de planejamento e pesquisa, além de turismo ferroviário, por exemplo.

A coordenação do programa CPTM Serviços será de responsabilidade da Gerência de Novos Negócios, que irá instaurar e conduzir os processos de consultoria e prestação de serviços; elaborar e assinar as propostas comerciais e acompanhar toda execução contratual; utilizando-se, sempre que necessário, do valioso suporte de outras áreas da companhia.

A demanda de mercado poderá ser identificada pela CPTM de forma ativa, por meio de prospecção comercial ou após o contato espontâneo de empresas ou entes interessados em contratar os serviços da companhia.

“Apenas uma empresa com o porte e o conhecimento da CPTM poderia oferecer um benefício tão grande para o mercado brasileiro. Nossos ativos vão muito além dos nossos equipamentos ou qualquer bem material: as pessoas que fazem o nosso dia a dia são uma fonte inesgotável de expertise”, diz Michael Cerqueira, Presidente da CPTM.