Companhia do Latão estreia espetáculo sobre arte e resistência na ditadura

A Companhia do Latão, um dos grupos mais renomados do teatro brasileiro, estreia no próximo 14 de fevereiro, no SESC 14 Bis, o espetáculo “A Banda Épica na NOITE DAS GERAIS”. Com texto e direção de Sérgio de Carvalho, a peça se passa em 1972, no auge da repressão militar, e explora os dilemas da contracultura artística, tensionada entre as lutas revolucionárias e o avanço da cultura de massa.

Na trama, uma banda de rock alternativo tem sua turnê interrompida quando o ônibus quebra no interior de Minas Gerais, próximo ao Rio Doce, região marcada por violências históricas contra povos originários. O contato com personagens locais — uma caminhoneira, um militar, um fazendeiro, um funcionário de estatal e a dona de um bar — leva os artistas a confrontarem o papel da arte em meio às estruturas violentas do país.

Com Helena Albergaria e Caio Horowicz, que também atuam no filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, o espetáculo dialoga com os 40 anos da redemocratização do Brasil e continua a pesquisa do grupo sobre cultura e política na ditadura, iniciada em 2010 com a peça Ópera dos Vivos.

Música e teatro se misturam

A peça aposta em uma narrativa híbrida, misturando teatro e música em uma trilha sonora executada ao vivo. A ambientação remete a um “documentário falhado”, onde a fala dos personagens nem sempre corresponde às cenas, criando uma atmosfera de memória e sonho.

“O espetáculo se filia à tradição dos musicais políticos épicos dos anos 1960, fazendo pontes entre passado e futuro”, afirma Sérgio de Carvalho.

Serviço

“A Banda Épica na NOITE DAS GERAIS” – Companhia do Latão

Temporada: 14 de fevereiro a 16 de março de 2025 (exceto 02/03)

Local: Teatro Raul Cortez – SESC 14 Bis (R. Dr. Plínio Barreto, 285 – Bela Vista, SP)

Horários: Quinta a sábado, às 20h | Domingo, às 18h

Duração: 130 minutos | Classificação: 14 anos

Ingressos: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia) / R$ 21 (credencial Sesc)

Vendas: centralrelacionamento.sescsp.org.br a partir de 4/2 às 17h e presencialmente no Sesc SP a partir de 5/2, às 17h.

Informações: (11) 3016-7700 | sescsp.org.br/unidades/14-bis