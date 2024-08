Companhia Ballet de Cegos fará apresentações durante as Paralimpíadas de Paris 2024

A Companhia Ballet de Cegos da Associação Fernanda Bianchini, conhecida por promover a inclusão e acessibilidade através da dança, fará apresentações marcantes durante as Paralimpíadas 2024 em Paris. As performances ocorrerão na Casa Brasil Paralímpico, localizada em Saint-Ouen-sur-Seine, como parte das atividades culturais brasileiras no evento.

A Companhia, que terá nesta ocasião sete bailarinos, se apresentará nos dias 30, 31 de agosto, 1, 2, 4, 5 e 7 de setembro, sempre das 15h às 15h30 e das 15h30 às 16h, e trará diversas coreografias como O Velho e a flor, Metades, Samba, Tributo as Olimpíadas, Le Corsaire (pdd – pas du deux – uma dança a dois), Copélia (pdd), Tanghetto, Sintonia, Paquita (pdd), Olhando para as estrelas, Masquarade (pas de six), Variação de Medora, Variação de Paquita, e Duo Experience, que destacam a habilidade e dedicação as bailarinas cegas, que superam desafios para entregar espetáculos de alta qualidade artística.

A Casa Brasil Paralímpico funcionará das 15h às 22h, oferecendo diversas atividades que celebram a cultura e o esporte do Brasil. A programação inclui exposições, maquetes, apresentações de samba e exibições de dança da Companhia Ballet de Cegos. O Brasil, como uma das nações com maior tradição no paradesporto, reforça sua presença em Paris com uma delegação robusta que competirá em várias modalidades e participará de eventos culturais, promovendo a diversidade e inclusão.

“A participação da Companhia Ballet de Cegos nas Paralimpíadas é um marco para nós. Mostrar que a deficiência visual não é um impedimento para a arte e para a realização de sonhos é um dos nossos principais objetivos”, diz Fernanda Bianchini, fundadora da Associação. “Estamos honrados em levar a nossa mensagem de superação e inclusão para um evento tão importante como as Paralimpíadas.”

Este projeto é realizado com o apoio da Lei de Incentivo à Cultura e conta com patrocínio de: Daichii-Sankyo, Too Seguros, Alupar, Taesa, Chevrolet Consórcio, Seguros Toyota, Nacional Tubos, SMC, DHL Brasil, Toyota Tsusho Group, Nacional Aços, Havan e HP Embalagens.

A presença da Associação Fernanda Bianchini nas Paralimpíadas simboliza a importância da inclusão e do acesso à arte para todos. Para mais informações, acesse: Instagram.com/associacaofernandabianchini.