Compadre Washington se retrata após polêmica com fã trans em Show

Na última quinta-feira, 20 de outubro, Compadre Washington, vocalista da famosa banda É o Tchan, divulgou um vídeo onde expressa seu arrependimento em relação a um incidente ocorrido durante um show em Belém no dia 8 deste mês. A situação ganhou notoriedade nas redes sociais e gerou debates sobre respeito à identidade de gênero.

Durante a apresentação, o cantor interagiu com uma fã trans identificada como Ketlen. A conversa tomou um rumo polêmico quando Compadre Washington questionou o nome de batismo da jovem, insistindo em saber seu “nome original”. Mesmo após Ketlen se identificar como “Realeza Ketlen”, o artista continuou a fazer brincadeiras que foram interpretadas como desrespeitosas, chegando a afirmar que ela não poderia estar usando seu nome social.

A repercussão negativa do vídeo levou Compadre Washington a gravar uma mensagem pedindo desculpas não apenas a Ketlen, mas também a todos que se sentiram ofendidos por suas declarações. No vídeo, ele reconheceu que as “brincadeiras” de outrora não são mais aceitáveis no contexto atual e ressaltou a importância de respeitar as identidades das pessoas.

A entidade Trans Empregos manifestou-se sobre o ocorrido, classificando-o como “lamentável” e recordando que o Brasil continua sendo um dos países com as maiores taxas de homicídio contra pessoas trans no mundo. O comunicado enfatizou que o respeito ao nome social é fundamental para garantir a dignidade das pessoas trans e que ridicularizar ou negar esse direito equivale a violência.

O episódio levanta questões cruciais sobre o respeito à diversidade e à necessidade de uma maior conscientização sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Especialistas afirmam que situações como essa refletem a urgência de uma mudança cultural e educacional em relação ao tratamento das identidades de gênero na sociedade brasileira.