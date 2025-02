Compadre Washington rejeita nome social e pressiona fã trans durante show

O cantor Compadre Washington gerou controvérsia recentemente ao não aceitar o nome social de uma fã trans durante um show em Belém. A situação, que ocorreu no último final de semana, rapidamente se tornou um tópico amplamente discutido nas redes sociais.

No vídeo divulgado, o artista chamou a jovem Ketlen ao palco e, após ela se apresentar, questionou seu nome de batismo. Apesar de Ketlen afirmar que seu nome era, de fato, Ketlen, Compadre Washington insistiu em saber qual era o nome que constava em sua certidão de nascimento, desconsiderando a identidade que ela havia escolhido. Sua atitude foi interpretada como uma fala transfóbica por diversos internautas e organizações defensoras dos direitos da população LGBTQIA+. Confira:

⏯️ O vocalista do Grupo É o Tchan, Compadre Washington, repercutiu na web, nesta quinta-feira (20/2), após protagonizar momento controverso com uma fã trans durante show na cidade de Belém, no Pará.



A admiradora foi convidada para subir no palco e o vídeo gravado pelo grupo… pic.twitter.com/QCGIF7HcE5 — Metrópoles (@Metropoles) February 20, 2025

Em meio a risos, Compadre Washington fez um comentário que foi considerado desrespeitoso: “Amiga, fala a verdade para a tia, você foi batizada com que nome?” A insistência em saber o nome “original” da jovem culminou na revelação de seu nome de registro, algo que é frequentemente referido como “nome morto” por ativistas trans. Essa abordagem provocou reações negativas do público e chamou a atenção da entidade Trans Empregos, que lamentou o ocorrido.

A organização emitiu uma nota onde criticou a atitude do cantor: “Esse tipo de atitude não é apenas desrespeitosa, mas reflete uma realidade cruel enfrentada diariamente por pessoas trans. O Brasil continua sendo um dos países mais perigosos para indivíduos trans no mundo, e essa violência se manifesta não apenas fisicamente.” Eles enfatizaram que o nome social é um direito fundamental e representa a verdadeira identidade das pessoas trans, devendo ser respeitado em todos os contextos.

Além disso, a nota reiterou: “Negar esse direito ou ridicularizá-lo publicamente não é brincadeira, é violência. O respeito às identidades trans não é opcional. A sociedade precisa evoluir para garantir que todas as pessoas possam viver com dignidade, sem medo de serem quem são.”

Em resposta à repercussão negativa e à indignação popular, Compadre Washington utilizou suas redes sociais na manhã do dia 20 de fevereiro para se desculpar. Ele afirmou: “Quero me desculpar com todos vocês. No último final de semana fiz um show no Pará, fiz uma brincadeira e passei do ponto. O mundo que vivemos hoje e agora evoluiu. Então, vim pedir desculpa a Ketlen e a todas as pessoas que se sentiram incomodadas.”