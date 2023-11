Como utilizar o 13º na compra do carro seminovo

O final do ano se aproxima e, com ele, a expectativa de receber o 13º salário. Muitos brasileiros se perguntam como usar esse dinheiro extra da melhor maneira possível. Para alguns, a resposta pode estar na aquisição de um carro seminovo, seja ele nacional ou importado.

Na pesquisa realizada em janeiro deste ano pelo Serasa, 38% dos entrevistados afirmam que a compra do carro acontece por meio de financiamento e entre os carros comprados pelo grupo pesquisado, 59% optam pelo veículo que já teve outros donos.

De acordo com Leonardo Furtado, superintendente do Auto Shopping Internacional Guarulhos, um seminovo pode ser uma excelente alternativa para aproveitar o 13º salário. “Nesta época do ano, o mercado de seminovos oferece diversas opções atraentes para os consumidores, que conseguem aproveitar o valor recebido para negociar uma entrada melhor e dessa forma conseguir um financiamento mais vantajoso.”

Mas será que os brasileiros realmente aproveitam essa bonificação para investir em um automóvel?

A pesquisa revelou que 52% dos entrevistados pretendem vender seus carros este ano e desses 65% afirmam que querem comprar um carro melhor.

Segundo Furtado, uma parcela significativa da população considera a compra de carros seminovos como uma opção vantajosa, especialmente devido à desvalorização menor em comparação a veículos zero quilômetro.

Entre as 25 lojas do Auto Shopping, os seminovos nacionais mais procurados atualmente são os compactos e SUVs, já importados, os preferidos são os sedãs de luxo e os utilitários esportivos, o que reflete uma tendência do mercado na cidade de São Paulo.

O Auto Shopping Internacional oferece uma série de serviços complementares para facilitar a aquisição de um veículo seminovo, como despachante, seguradora, vistoria, opções de financiamento e até mesmo um restaurante para tornar a experiência de compra mais conveniente.

