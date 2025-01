Como transportar seu pet de forma segura e confortável em voos

transporte aéreo de animais de estimação requer uma série de cuidados e preparações, desde a escolha da caixa adequada até a adaptação do animal antes da viagem. Um guia recentemente lançado por associações do setor aéreo busca orientar tutores sobre as melhores práticas para garantir uma experiência tranquila tanto para os pets quanto para seus donos.

As informações, divulgadas em meados de dezembro, ressaltam que o transporte de animais é um serviço opcional, não sendo garantido por todas as companhias aéreas. De acordo com a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), cada empresa tem a liberdade de estabelecer suas próprias normas, que podem incluir restrições relacionadas ao peso e tamanho do animal, tipo de caixa transportadora e o local em que o pet será acomodado durante o voo.

Recentemente, o governo federal introduziu novas diretrizes que impactam diretamente o transporte de cães e gatos em aeronaves. Essas regras se aplicam não apenas a animais domésticos, mas também àqueles designados como suporte emocional. É importante notar que cães-guia devem ser transportados gratuitamente por companhias aéreas para passageiros com deficiência visual, desde que apresentem documentação adequada que comprove sua formação.

Antes de embarcar, os tutores devem se familiarizar com as regras específicas de cada companhia aérea e atentar-se a diversas questões essenciais para garantir o bem-estar do animal durante todo o trajeto.

A seguir, são apresentadas as principais orientações do Guia para Transporte Aéreo de Cães e Gatos:

Escolhendo a Caixa de Transporte

Para assegurar uma viagem segura e confortável, a caixa transportadora deve atender aos seguintes critérios:

Ser resistente e à prova de fuga;

Possuir espaço suficiente para que o animal possa se sentar, ficar em pé, girar e se deitar;

Ser limpa no momento do embarque e incluir uma manta ou tapete absorvente;

Oferecer ventilação adequada em todos os lados verticais;

Não conter objetos que possam ferir o animal; recomenda-se remover colares ou peitorais antes do embarque.

No caso de transporte no porão da aeronave, é necessário que a caixa tenha:

Recipientes fixos para água e comida;

Aberturas seguras para evitar que o animal coloque patas ou focinho para fora;

Interior liso, livre de saliências;

Materiais adequados como fibra de vidro, metal ou plástico rígido.

Preparação do Animal

A familiarização do pet com a caixa é crucial. Recomenda-se:

Apresentar a caixa ao animal com antecedência mínima de três semanas;

Deixar a caixa em um local frequentado pelo pet e permitir que ele explore;

Utilizar brinquedos ou petiscos dentro da caixa para criar associações positivas;

Fechar a porta por breves períodos enquanto o animal estiver dentro;

Levar o animal para passeios utilizando a caixa.

Cuidado com a Saúde

A saúde do animal deve ser verificada antes da viagem. É fundamental:

Consultar um veterinário para garantir que o pet esteja apto para viajar;

Certificar-se de que as vacinas estão atualizadas e levar a carteira de vacinação;

Apresentar um atestado veterinário no momento do embarque, emitido há no máximo dez dias.

Dicas Finais Antes da Viagem

Alimentar o pet com ração leve e garantir hidratação cerca de duas horas antes do voo;

Brincar e exercitar o animal para ajudar na redução da ansiedade;

Evitá-lo sedar sem orientação veterinária específica.

Pós-Viagem: O Que Fazer?

Avaliar a saúde do pet após desembarque, observando sinais de estresse ou comportamentos anormais;

Permanecer em áreas designadas onde o animal possa relaxar e realizar suas necessidades.

A elaboração deste guia contou com a colaboração da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (ABEAR), da Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo (ALTA), da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e da Junta de Representantes das Companhias Aéreas Internacionais do Brasil (JURCAIB).