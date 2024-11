Como Santos ainda pode mudar rumos da Série B mesmo após o acesso

O Santos garantiu sua vaga na elite nacional ao vencer o Coritiba e ainda pode mudar os rumos da Série B em seus últimos dois jogos na competição.

ANO ACABOU? MAIS OU MENOS…

O Peixe pode garantir o título na próxima -e penúltima- rodada ao encarar, no domingo (17), o CRB dentro da Vila Belmiro. Uma simples vitória garante o troféu aos comandados de Fábio Carille sem qualquer outra combinação de resultados.

O jogo, no entanto, tem caráter de sobrevivência para os visitantes, que estão fora da zona de rebaixamento por apenas um ponto: os alagoanos somam 39 pontos, enquanto a Ponte Preta, que abre o Z4, estacionou nos 38 pontos ao perder para o Vila Nova.

A última rodada também terá o Santos como “fiel da balança”, mas desta vez no G4. Com ou sem o título antecipado, os paulistas podem definir o acesso de outros times.

A despedida santista ocorre contra o Sport, que briga para subir. O time pernambucano, que fará seu último confronto na Série B dentro da Ilha do Retiro, tem 60 pontos e alcançará, no máximo, 66 pontos até o encerramento do torneio.

Os nordestinos, mesmo em caso de derrota para a Ponte Preta no sábado (16), terão chance de acesso na última rodada. O Ceará, que registra 57 pontos e ainda joga nesta terça, é o principal concorrente – Mirassol, Novorizontino e Goiás também estão no páreo pelas últimas três vagas.

A TABELA DO SANTOS

1 – Santos: 68 pontos (36 jogos)

2 – Mirassol: 63 pontos (36 jogos)

3 – Novorizontino: 63 pontos (36 jogos)

4 – Sport: 60 pontos (36 jogos)

5 – Ceará: 57 pontos (35 jogos)

6 – Goiás: 57 pontos (36 jogos)

[…]

14 – Botafogo-SP: 42 pontos (35 jogos)

15 – Chapecoense: 41 pontos (36 jogos)

16 – CRB: 39 pontos (36 jogos)

17 – Ponte Preta: 38 pontos (36 jogos)

18 – Ituano: 34 pontos (35 jogos)

19 – Brusque: 33 pontos (36 jogos)

20 – Guarani: 31 pontos (35 jogos)