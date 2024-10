Como pequenos gastos podem prejudicar suas finanças?

O Brasil enfrenta um desafio crescente no campo das finanças pessoais. De acordo com o Mapa de Inadimplência e Renegociação de Dívidas do Serasa, divulgado este mês, o país já conta com mais de 72 milhões de pessoas endividadas.

Esse dado alarmante reflete o impacto de pequenas despesas diárias que, embora pareçam insignificantes, podem comprometer seriamente o orçamento familiar. Diante desse cenário, é fundamental compreender os principais fatores que levam ao endividamento e adotar práticas mais conscientes de consumo.

Pequenos gastos e seus impactos

Muitas vezes, as pessoas subestimam o impacto dos pequenos gastos do dia a dia, como um café na padaria ou uma saída não planejada para o restaurante. Esses valores, somados ao longo do mês, podem comprometer uma parcela significativa do salário, prejudicando o planejamento financeiro.

Como destaca André Minucci, mentor de uma empresa de treinamentos, “a chave para o sucesso financeiro é o equilíbrio e a consciência. Pequenas mudanças no cotidiano podem fazer uma grande diferença no orçamento.”

Minucci exemplifica que gastos extras, como uma saída de fim de semana não prevista, podem gerar dívidas se não forem planejados. “Se eu gasto R$300 em um restaurante e não estava preparado para isso, posso acabar recorrendo ao cartão de crédito ou ao cheque especial, o que é prejudicial.”

O hábito de consumir sem planejamento, muitas vezes motivado pelo desejo de satisfação imediata, leva as pessoas a buscarem soluções rápidas, como crédito fácil, sem considerar as consequências futuras.

Como economizar e melhorar o orçamento

O primeiro passo para melhorar as finanças pessoais é realizar uma análise minuciosa dos gastos mensais. Segundo Minucci, muitas pessoas gastam além de suas possibilidades buscando prazeres momentâneos, como presentes ou refeições fora de casa, sem pensar no impacto de longo prazo. Ele enfatiza que “esses momentos de alegria passageira podem gerar dívidas, que trazem tristeza no futuro, pois o dinheiro utilizado não estava disponível no orçamento.”

Para evitar essa armadilha, a dica do especialista é simples: planejamento. “Deixe o cartão de crédito em casa e leve apenas o valor necessário para aquela saída, seja R$100, R$200 ou até R$1.000, dependendo do seu limite. Assim, você evita gastar além do que pode.” O controle das finanças envolve, portanto, um planejamento rigoroso dos gastos, especialmente daqueles que envolvem lazer, alimentação fora de casa e presentes não programados.

Além disso, é essencial definir metas financeiras claras, que ajudem a manter o foco nos objetivos de longo prazo. Isso inclui reservar uma parte do salário para poupança ou investimento, criando uma reserva de emergência que possa cobrir despesas imprevistas, sem recorrer a empréstimos ou crédito. Uma boa regra é destinar pelo menos 20% da renda mensal para poupar e investir.

O controle das finanças pessoais é um desafio para milhões de brasileiros, mas com pequenas mudanças no comportamento de consumo, é possível reverter essa situação. Como destaca André Minucci, o planejamento é a chave para alcançar o equilíbrio financeiro. “Controlar os gastos, evitar o uso indiscriminado do cartão de crédito e manter um planejamento rigoroso são passos essenciais para uma vida financeira mais saudável e sustentável”, diz.