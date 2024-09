Como os livros ajudam crianças a ter uma rotina mais saudável?

O uso de livros infantis pelas famílias pode ser uma das ferramentas para contribuir para uma rotina diferente, mais saudável e positiva para o desenvolvimento das crianças, incentivando-as a comer mais vegetais e legumes, assim como a tomar banho e escovar os dentes.

Dorothy Rooma é autora das coleções “Teodoro Adora Hábitos Saudáveis” e “Teodoro Adora Sociedade e Cultura”, livros que auxiliam pais e responsáveis na rotina com as crianças desde escovar os dentes, comer de maneira saudável até frequentar mais espaços culturais com os pequenos.

“Existem dois motivos que me moveram para esses temas: a observação como pais/famílias/tutores lidam com as tarefas cotidianas relacionadas às crianças – como banho, escovar os dentes, comer frutas, verduras, legumes e também a questão da cultura e o convívio social -, que muitas vezes geram um esforço de convencimento, e o entendimento de que a formação de cidadãos com autonomia tem a sua base na infância e no cuidado com o corpo”, comenta Dorothy.

Participando da Bienal do Livro de São Paulo em 2024 pela primeira vez, a autora espera mostrar para os adultos e as crianças que tarefas cotidianas ligadas a hábitos saudáveis são muito importantes e o quão essencial é considerar um espaço de organização para essas tarefas.

“Para pais, familiares e tutores, quero apresentar o dragãozinho Teodoro como um intermediador no diálogo com suas crianças e um curador para questões de hábitos saudáveis. Para as interações socioculturais – considerando os dois livros até agora escritos, com Teodoro busco ajudar a despertar na criança uma atenção para o mundo das artes e cultura e para o convívio criança-criança”, explica a autora.

Segundo a autora, a organização de ambientes é um ponto de partida para a execução de tarefas e, para um ambiente organizado, não existe receita. Os livros da coleção Teodoro Adora Hábitos Saudáveis, por exemplo, apresentam cada tarefa a partir do objetivo de “crescer forte e saudável”, sendo que em cada tema os elementos são apresentados na forma circular. Cada criança com seus tutores poderá escolher, dos itens ali apresentados, qual faz mais sentido para sua rotina. O “jeito” de a criança fazer determinará a sua organização – e especialmente com foco na tarefa: começo, meio e fim.

“Sou mãe e avó. Vejo que hoje, indubitavelmente, questões básicas para a formação do futuro adulto estão mais esclarecidas e são mais esclarecedoras. Isso me despertou, especialmente no convívio com a minha neta, para o universo infantil e a escrita como forma de incentivar as crianças”, comenta Rooma.

Mais sobre Teodoro e Aderbal

Um dos destaques da coleção é “Teodoro Adora Comer Legumes”, onde a escritora apresenta uma diversidade de legumes de forma interativa e divertida. O pequeno dragão Teodoro ainda aborda outros hábitos saudáveis, como comer frutas, verduras, grãos e cereais, além de escovar os dentes, tomar banho e até mesmo a importância de beber água.

Aderbal, por sua vez, atua como um “apresentador” da vida em casa. Nos dois livros escritos, Aderbal mostra lugares e também traz sua rotina a partir da leitura das horas. Além de auxiliar pais e crianças nas tarefas diárias, esses livros também são úteis na rotina de pessoas com necessidades cognitivas especiais. Outros títulos incluem “Teodoro adora tomar banho” e “Teodoro adora escovar os dentes”, que incentivam o autocuidado infantil.

A coleção também possui um enfoque sociocultural com títulos como “Teodoro adora colorir”, “Teodoro adora o Masp” e “Teodoro adora brincadeiras infantis”, que combinam atividades de desenho e coloração. “O princípio dos livros Teodoro é ser um parceiro na hora de cumprir tarefas importantes e que devem ser estimuladas no dia a dia das crianças”, explica Rooma.

Paralelamente, o gato Aderbal protagoniza livros que abordam o cuidado com o ambiente, como “Cadê o gatinho que está aqui?” e “É hora de fazer o que?”. Além disso, Dorothy Rooma estará presente no estande do Escreva, Garota! (K75) no dia 11 de setembro entre 17h e 19h, onde o livro “Teodoro adora o Masp” também será vendido.

Serviço Coleções Teodoro e Aderbal

Personagem Teodoro: Teodoro adora comer legumes; Teodoro adora comer verduras; Teodoro adora comer frutas; Teodoro adora comer grãos e cereais; Teodoro adora beber água e sucos; Teodoro adora tomar banho; Teodoro adora escovar os dentes; Teodoro adora colorir; Teodoro adora o Masp; Teodoro adora brincadeiras infantis.

Personagem Aderbal: Cadê o gatinho que está aqui? e É hora de fazer o que?

Os livros estarão à venda diretamente na Bienal do Livro 2024 e custarão entre R$12 e R$23.

Serviço Bienal do Livro 2024

Data e Horário: em 06/09 e de 09/09 a 13/09 das 9h às 22h; em 07/09, 08/09 e 14/09 das 10h às 22h e em 15/09 das 10h às 21h.

Local: Pavilhão de Exposições do Distrito Anhembi – Av. Olavo Fontoura, 1209 – Portão 38 – Santana, São Paulo – SP, 02012-021.

Estande Dorothy Rooma: nº14 na Travessa Literária.