Como o Texas e Portugal podem inspirar o Brasil para se tornar líder global em energias renováveis

Nos últimos anos, o mundo testemunhou uma grande mudança no cenário energético, com uma mobilização global em direção às fontes de energia renováveis. As mudanças climáticas também mostram que a transição energética é necessária e inevitável e que as empresas precisam se adaptar rapidamente. O Brasil já possui a maior parte de sua energia vinda de fontes renováveis, mas tem potencial para se tornar líder mundial no setor, inspirando-se no modelo de Texas e Portugal, dois cases de descarbonização que servem de exemplo nessa jornada.

O Texas, por exemplo, foi durante muitos anos um baluarte da indústria petrolífera e um símbolo do conservadorismo energético. O estado americano, surpreendeu o mundo ao abraçar uma mudança radical em sua matriz energética e não apenas se tornou uma referência em energia renovável, mas também abraçou o mercado livre de energia como parte integrante desse movimento. A ascensão das energias renováveis, como a eólica e a solar, combinada com políticas favoráveis ao mercado livre, transformou o Texas em uma referência na transição energética.

Eduardo Miranda, sócio-fundador da Tyr Energia, ressalta a importância desse movimento: “O Texas nos mostrou que a transição energética não é apenas possível, mas também lucrativa. As empresas precisam reconhecer a demanda crescente por energias limpas e se adaptar a esse novo paradigma.”

Nos últimos dez anos, a energia verde serviu como um importante motor de crescimento econômico para o Texas. Segundo os dados fornecidos pela American Wind Energy Association, o estado Texas é lider em energia eólica nos EUA, produzindo, anualmente, 24.899 MW de energia dos ventos através de suas 144 unidades.



Além do Texas, Portugal também emerge como um exemplo de como um mercado livre bem regulado pode impulsionar as energias renováveis. Com um mercado que alcançou impressionantes 91% de participação de energias limpas, Portugal demonstrou que é possível alcançar altos níveis de penetração de renováveis sem comprometer a estabilidade do fornecimento de energia. Isso foi alcançado através de políticas inteligentes de regulação e incentivos para investimentos em energias renováveis.



De acordo com o operador de energia de Portugal, REN (Redes Energéticas Nacionais), a geração de energia renovável cobriu 95% da demanda de eletricidade de Portugal em abril, ajudando a reduzir os preços da energia para o nível mais baixo em quatro anos. Dados recentes também mostram que as usinas hidrelétricas representam 48% da geração de energia de Portugal até o momento neste ano, seguidas por energia eólica com 30%, solar com 7% e biomassa com 6%.

“A experiência de Portugal mostra que um mercado livre bem regulado é fundamental para o sucesso da transição energética. Ao eliminar barreiras e promover competição, podemos estimular a adoção de fontes de energia limpa e, ao mesmo tempo, reduzir os custos para consumidores e empresas”, destaca Eduardo Miranda.

Estes dois exemplos mostram que a transição energética não é apenas uma necessidade, mas uma oportunidade para os países e empresas se destacarem em um mercado em constante evolução. Aqueles que se adaptam mais rapidamente, compreendendo a importância das energias renováveis ​​serão beneficiados, não apenas em termos de sustentabilidade, mas também em termos de competitividade e lucratividade a longo prazo.