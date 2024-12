Como o planejamento urbano ajuda SP a se tornar uma cidade mais inteligente, sustentável e resiliente

Neste ano São Paulo foi reconhecida internacionalmente por seu avanço como cidade inteligente, sustentável e resiliente. Mais do que isso, a capital se tornou a primeira do país a alcançar, simultaneamente e já no primeiro ano de certificação, os níveis máximos nas categorias ISO 37120 (Cidades Sustentáveis – Platina), ISO 37123 (Cidades Resilientes – Platina) e ISO 37122 (Cidades Inteligentes – Ouro). Para esse desfecho positivo, a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e a São Paulo Urbanismo tiveram papel de destaque.

São Paulo tem avançado significativamente na construção de uma cidade mais inteligente, sustentável e resiliente por meio de um planejamento urbano estratégico. Esse esforço inclui a implementação de políticas e projetos voltados para a sustentabilidade ambiental, como a expansão de áreas verdes e a promoção de mobilidade urbana eficiente. A colaboração da SMUL, da São Paulo Urbanismo e de outros órgãos públicos auxiliaram a cidade a receber um nível de excelência em todos os setores da administração municipal.

Entenda as certificações

As certificações ABNT NBR ISO oferecem diretrizes essenciais para que cidades implementem políticas de cidades inteligentes, capazes de enfrentar desafios como o rápido crescimento populacional, a instabilidade econômica e política, e as mudanças climáticas. Essas certificações ajudam a estruturar indicadores que orientam políticas públicas e incentivam uma participação mais ativa da sociedade. Além disso, promovem uma liderança colaborativa e uma abordagem interdisciplinar que utiliza dados e tecnologias modernas para melhorar os serviços e a qualidade de vida dos cidadãos, incluindo moradores, empresas e visitantes.

De acordo com a ABNT, a integração de 276 indicadores alinhados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU é fundamental para a gestão eficiente dos serviços urbanos e para elevar a qualidade de vida. O avanço de São Paulo, que atingiu 251 desses indicadores, reflete seu compromisso com a transparência e a excelência na gestão pública, servindo de modelo para outras cidades brasileiras.