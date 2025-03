Como o esgotamento mental está impactando empresas e colaboradores

Nunca se falou tanto sobre saúde mental no trabalho como atualmente. O tema tem ganhado relevância e gerado debates, especialmente por cota da adequação das empresas às novas diretrizes que modificam a Norma Regulamentadora n.º 1 (NR-1), já que a partir de 25 de maio , as empresas terão a obrigação de identificar e gerenciar fatores psicossociais como estresse, assédio e sobrecarga de trabalho. Implementar essas mudanças pode ser desafiador, mas é essencial para garantir um ambiente saudável e melhorar o clima organizacional.

Dados exclusivos do Ministério da Previdência Social mostram que, em 2024, foram registrados quase meio milhão de afastamentos por questões de saúde mental – o maior número da última década. Comparado a 2023, o aumento foi de 68% no total de licenças concedidas. Segundo Fatima Macedo, psicóloga e CEO da Mental Clean – pioneira no Brasil em psicologia aplicada à saúde do trabalhador – destaca a importância de ações preventivas e de conscientização por meio das empresas:

“Temos acompanhado um número expressivo de profissionais sendo afastados por problemas relacionados à saúde mental. Esse é um problema que tem crescido cada vez mais dentro das grandes organizações. Precisamos olhar com muita atenção para esse cenário, pois a saúde emocional dos colaboradores é um fator decisivo para o sucesso de qualquer empresa. É preciso criar um ambiente de trabalho acolhedor e empático, isso fará toda a diferença para o bem-estar da equipe”, conta Macedo. A especialista elenca algumas dicas valiosas para gestores trabalharem o tema nas empresas:

Promova rodas de conversa ou palestras: convide psicólogos, terapeutas ou especialistas para palestras sobre saúde mental. Organize rodas de conversa em que os colaboradores possam compartilhar experiências de forma segura e confidencial;

Ofereça Treinamentos para Gestores: capacite líderes para identificar sinais de estresse e sobrecarga em suas equipes. Ensine boas práticas de comunicação empática e gestão humanizada;

Incentive Hábitos Saudáveis: promova a prática de exercícios físicos, como alongamentos ou aulas de yoga no escritório;

Campanhas Internas de Conscientização: divulgue materiais informativos sobre saúde mental em murais, e-mails ou intranet. Compartilhe dicas práticas para gerenciar o estresse e a ansiedade no dia a dia.