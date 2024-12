Como o A.C.Camargo faz para tornar as festas de final de ano mais leve para os pacientes

O período de festas de fim de ano carrega consigo uma atmosfera de felicidade, positividade e esperança, é cheio de confraternizações, trocas de presentes e mesas fartas. E para trazer toda a magia dessa data para os seus pacientes, o A.C.Camargo Cancer Center promove uma série de ativações natalinas neste mês de dezembro.

“Entendemos que estar internado para um tratamento oncológico já é difícil, mas nessa época de natal e ano novo, tem um peso ainda maior. Estar longe das festas de família pode realmente abalar alguém. Então, o propósito do nosso trabalho é oferecer a melhor experiência para os nossos pacientes, tornar esse período mais leve para eles, trazendo um pouco de conforto, alegria e energia positiva. Percebemos o quanto esses momentos são importantes durante a jornada oncológica e no natal não podia ser diferente”, conta Dra. Ana Lucia Franco, Superintendente de Experiência do Paciente no A.C.Camargo.

Como parte do calendário do mês mais festivo do ano o A.C.Camargo Cancer Center promoveu visitas animadas aos pacientes em internação, uma parceria com o grupo de palhaços Soul Alegria e com a Ong Patas Terapeutas, que encantou adultos, idosos e crianças com seus pets vestidos ao melhor estilo natalino, com gorrinhos vermelhos e muito amor canino.

Além disso, o Coral Sua Voz, composto por cerca de 30 pacientes que precisaram retirar toda a laringe (incluindo as cordas vocais) e também da língua, devido a um câncer avançado, abriram com chave de ouro as comemorações de natal da instituição, com uma cantata prá lá de emocionante, sinônimo de superação e fruto do dedicado trabalho de reabilitação feito por profissionais e pacientes apaixonados pelo canto e pela vida.

E como não poderia faltar, o bom velhinho também passou pela pediatria em um dia cheio de alegria, cores e celebração para os nossos pequenos pacientes, com muitas atividades lúdicas, entrega de presentes e fotos com o Noel. “Celebramos mais do que o fim de um ano, por aqui comemoramos as vitórias alcançadas, a resiliência de cada criança, a força dos familiares e a dedicação de uma equipe que acredita no poder do carinho e da alegria como parte essencial do cuidado e acolhimento nessa jornada de superação”, afirma a Dra. Ana Lucia Franco.