Como namoro de Taylor Swift com jogador pode impactar a audiência do Super Bowl?

Taylor Swift namora Travis Kelce, do Kansas City Chiefs, e deve marcar presença no Super Bowl, que será realizado no próximo domingo (11).

Desde que a cantora passou a namorar Kelce, no final de 2023, as vendas, a popularidade e a audiência da NFL aumentaram. Taylor foi em 12 jogos da temporada e, justamente nessas ocasiões, a audiência dos jogos do Chiefs explodiu.

Em janeiro, mais de 55 milhões de telespectadores acompanharam a vitória sobre o Baltimore Ravens -a maior de toda a história da competição, de acordo com a CBS, transmissora oficial do evento nos EUA.

“Acredito que já exista alguma expectativa dos fãs da cantora sobre a presença dela no evento, sobre o que vá vestir, se será entrevistada, e isso vai alavancar a audiência, sem dúvida, inclusive em países onde o interesse pelo esporte é nulo”, analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil.

Anualmente o show do intervalo costuma apresentar os picos de audiência do evento que mobiliza o país todo. Dessa vez, além do show, outra estrela do entretenimento não vai se apresentar, mas estará na torcida apoiando seu namorado, e essa história sem dúvida tem capacidade de atrair ainda mais olhares curiosos de Swifites e milhões de seguidores da cantora. Ivan Martinho, professor de marketing esportivo da ESPM

Quem ganhou financeiramente com isso foi o próprio Travis Kelce. Após a aparição Taylor Swift, as vendas de suas camisas tiveram um crescimento de quase 400% no início desta semana, segundo informações do site americano TMZ.

Também houve um aumento de 175% na procura por ingressos para os jogos do Kansas, de acordo com os números da plataforma de ingressos Stubhub. Além disso, a presença de Swift também gerou um aumento de 128% na página principal de ingressos das partidas em casa da equipe de seu namorado, segundo os dados da empresa VividSeats.

Taylor é a principal estrela da cultura pop nos últimos anos e, por onde ela passa, quebra recordes de público (…) Certamente, caso ela esteja presente no Super Bowl, os números de audiência da transmissão tendem a subir e isso é ótimo para as marcas que estarão envolvidas com o evento. Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo

Um levantamento feito pelo Wikipedia, ao final de 2023, mostra que o nome de Taylor Swift foi a pessoa física mais acessado em todo o mundo, com mais de 19,4 milhões de visualizações de página.

“O Super Bowl já é um evento à parte devido a sua particularidade de unir o momento ápice da NFL com ícones da música e experiências incríveis para os torcedores. A participação de cantores e artistas consagrados ajuda a ampliar ainda mais a audiência e transcender o público fã do esporte, aumentando ainda mais o envolvimento com o espetáculo e trazendo novos públicos para a modalidade”, disse Danielle Vilhena, head de marcas da Agência End to End.

O time de Travis Kelce vai disputar o Super Bowl 58 contra o San Francisco 49ers, no domingo, às 20h30 (de Brasília). Usher será a atração do Show do Intervalo.