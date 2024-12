Como manter cuidados com a saúde no verão?

O verão é uma das estações mais esperadas do ano, marcado por dias ensolarados, atividades ao ar livre e viagens para destinos tropicais. No entanto, as altas temperaturas também trazem uma série de desafios para o organismo. Desidratação, quedas de pressão e problemas na pele são apenas alguns dos riscos que podem comprometer o bem-estar durante essa época.

Para ajudar a atravessar a estação com saúde, o Dr. Thiago Piccirillo, clínico geral da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, apresenta uma série de dicas práticas e eficazes. “Com cuidados simples, é possível aproveitar os melhores momentos do verão enquanto se protege de eventuais riscos à saúde”, afirma o médico. Confira abaixo orientações sobre hidratação, alimentação, proteção da pele e muito mais.

Desidratação: um perigo silencioso

A desidratação é uma das principais preocupações no verão. “Com o aumento da temperatura, o corpo transpira mais para regular a temperatura interna, o que pode levar a uma perda significativa de líquidos e eletrólitos”, explica o Dr. Piccirillo. Os sintomas de desidratação incluem sede excessiva, boca seca, tontura e, em casos graves, confusão mental.

Para evitar esse quadro, é essencial manter-se hidratado ao longo do dia, ingerindo pelo menos dois litros de água. “Bebidas isotônicas também podem ser úteis, especialmente para quem pratica atividades físicas intensas, pois ajudam a repor os sais minerais perdidos com o suor”, acrescenta o médico.

Mantendo a pressão arterial sob controle

Altas temperaturas podem levar à vasodilatação, causando quedas na pressão arterial. Isso pode resultar em sintomas como tontura, fraqueza e até desmaios. “Pessoas com histórico de pressão baixa ou que fazem uso de medicamentos anti-hipertensivos devem redobrar a atenção”, ressalta o Dr. Piccirillo.

Para evitar problemas, o médico recomenda evitar exposição prolongada ao sol, principalmente nos horários de pico (entre 10h e 16h), e manter-se hidratado. “Outra dica importante é consumir alimentos leves e ricos em água, como frutas, verduras e legumes, que ajudam a equilibrar o volume sanguíneo e mantêm o organismo hidratado.”

Os riscos do calor para o organismo

O calor excessivo pode sobrecarregar o sistema cardiovascular e dificultar a regulação da temperatura corporal, levando a quadros como insolação e exaustão pelo calor. “Essas condições são graves e exigem atenção imediata. Os principais sintomas incluem dor de cabeça, náusea, tontura, fraqueza e aumento da temperatura corporal”, alerta o médico.

Para prevenir esses problemas, o Dr. Piccirillo orienta o uso de roupas leves, de cores claras e que permitam a transpiração, assim como a adoção de pausas frequentes em ambientes frescos durante atividades ao ar livre.

Alimentação no verão

Uma dieta equilibrada é fundamental para manter a saúde no calor. “Prefira alimentos frescos, como saladas, frutas e carnes magras. Evite comidas gordurosas e de difícil digestão, que podem causar indisposição”, recomenda o especialista.

Outra dica é incluir alimentos ricos em água, como melancia, pepino e abacaxi, no cardápio diário. “Esses alimentos não só hidratam, mas também fornecem vitaminas e minerais essenciais para o bom funcionamento do organismo.”

Cuidados com a pele

A proteção da pele também é um aspecto crucial durante o verão. “O excesso de exposição solar aumenta o risco de queimaduras, envelhecimento precoce e câncer de pele. Por isso, o uso de protetor solar é indispensável”, afirma o Dr. Piccirillo.

O médico recomenda aplicar o protetor solar com fator de proteção 30 ou superior, aplicando a cada duas horas e após mergulhos ou sudorese excessiva. “Além disso, não se esqueça de proteger os lábios com protetores labiais e usar chapéus ou bonés para reforçar a proteção.”

Dicas gerais para um verão saudável

Para finalizar, o Dr. Piccirillo compartilha algumas dicas gerais:

Planeje suas atividades ao ar livre para os horários mais frescos do dia, como o início da manhã ou o fim da tarde.

Esteja atento aos sinais do corpo: fadiga extrema, tontura e sede intensa são sinais de que você precisa descansar e se hidratar.

Evite bebidas alcoólicas em excesso, pois elas contribuem para a desidratação.

“Com esses cuidados simples, é possível desfrutar de um verão mais seguro e saudável”, conclui o médico.