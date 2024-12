Como lidar com atrasos na entrega de presentes de Natal

Com o aumento significativo das compras online durante o período natalino, muitos consumidores enfrentam a preocupação de que seus presentes possam não chegar a tempo para as celebrações. Em alguns casos, esses itens podem até se perder entre as inúmeras entregas realizadas nesse intervalo. Diante desse cenário, é fundamental saber como agir em situações de atraso ou não recebimento de produtos, especialmente quando foi pago por um serviço de entrega rápida.

De acordo com a advogada Bianca Caetano, representante da Proteste, os consumidores que optaram por uma entrega expressa têm direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). “Caso ocorra falha na entrega ou atrasos, o cliente pode escolher entre diferentes alternativas para resolver a situação”, afirma Caetano.

Ela recomenda que os consumidores verifiquem a confiabilidade do site onde realizaram a compra e certifiquem-se de que o prazo de entrega informado atende às suas expectativas. Além disso, é aconselhável que os clientes façam capturas de tela contendo informações relevantes sobre a compra e a oferta, pois isso pode ser útil em futuras reclamações.

A advogada Sofia Coelho, do escritório Daniel Gerber Advogados, acrescenta que, ao enfrentar problemas com entregas, o primeiro passo deve ser entrar em contato diretamente com o fornecedor. “É importante utilizar o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) ou qualquer canal de comunicação disponibilizado pela empresa”, orienta Coelho.

Se a questão não for solucionada através desses canais, Coelho sugere que o consumidor procure o Procon local ou, em casos mais severos, considere acionar a Justiça para garantir seus direitos.

Em resumo, estar ciente dos direitos do consumidor e seguir as orientações corretas pode ajudar a minimizar a frustração e garantir uma resolução satisfatória para problemas relacionados à entrega de presentes durante as festas de fim de ano.