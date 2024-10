Como lesões minaram ano do Palmeiras, que ainda sonha com mais um título

O Palmeiras segue vivo na luta pelo tricampeonato brasileiro consecutivo, mas em 2024 está sendo prejudicado por lesões de atletas importantes em momentos-chave do ano.

Maurício colocou Raphael Veiga no banco de reservas e foi o titular do time nos últimos seis jogos na função de meia -eles voltaram a jogar juntos após a lesão na coxa de Estêvão -, mas agora ficará fora de combate com apenas oito jogos a serem disputados até o fim da temporada. O ex-Inter foi diagnosticado com uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O UOL apurou que a lesão não foi tão séria como poderia ter sido, mas ele ainda não tem previsão de retorno.

Lesões prejudicam o time de Abel Ferreira desde o início do ano. Em janeiro, Bruno Rodrigues -contratado por R$ 25 milhões- se machucou no segundo jogo do ano e passou por uma artroscopia no joelho direito. Em maio, quando estava perto do retorno, rompeu o tendão patelar do joelho esquerdo e passou por nova cirurgia.

Time perdeu Piquerez às vésperas de jogos mais importantes do ano. Titular absoluto do time, o lateral-esquerdo uruguaio sofreu lesão no menisco e virou baixa na temporada. Abel demorou a encontrar o nome certo na lateral-esquerda.

Estêvão, grande nome do time no ano, também foi desfalque na Copa do Brasil e não estava 100% para os duelos na Copa Libertadores. Dias antes do jogo contra o Flamengo, Estêvão sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e foi baixa. Contra o Botafogo, ele jogou 33 minutos no jogo de ida e toda partida da volta, mas ele não tinha plena condições de jogo. O jovem também foi desfalque contra Atlético-MG e Vasco por uma lesão na coxa.

Palmeiras sofreu com crise de lesões na lateral-direita. Mayke também foi baixa contra o Botafogo e não atua desde o dia 24 de agosto por uma lesão na panturrilha. Com uma mialgia na coxa, Marcos Rocha foi desfalque na rodada 27 e 28 do Brasileirão. Giay assumiu a posição, mas ainda não convenceu.

Infelizmente, aconteceram coisas dentro do clube em agosto. A principal delas foram as lesões.

Nunca houve tantas lesões desde que eu cheguei ao Palmeiras. Mas infelizmente é assim.Abel Ferreira, após a vitória contra o Cuiabá no dia 24 de agosto

SITUAÇÃO DO PALMEIRAS NO BRASILEIRO

O Palmeiras volta a campo no domingo (20), às 20h (de Brasília), contra o Juventude, no Alfredo Jaconi.

A equipe de Abel Ferreira tem 57 pontos, apenas três atrás do líder Botafogo. O clube carioca enfrente o Criciúma, na sexta-feira (18), no Maracanã.