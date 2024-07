Como Investir no Tesouro Direto

Esse programa, criado pelo Tesouro Nacional em parceria com a B3, permite que qualquer pessoa adquira títulos públicos através da internet, de maneira simples e prática. Antes de investir, é importante definir seus objetivos financeiros e o prazo de investimento.

1. Entenda o que é Tesouro Direto

O Tesouro Direto é um programa do governo federal criado em 2002 que permite a compra de títulos públicos por pessoas físicas. Ao investir, você está basicamente emprestando dinheiro ao governo em troca de um rendimento, por um prazo determinado.

2. Escolha o tipo de título

Existem diferentes tipos de títulos disponíveis no Tesouro Direto:

Tesouro Selic : Considerado o investimento mais seguro do país, é ideal para quem busca liquidez. É um título pós-fixado que rende de acordo com a taxa Selic, nossa taxa básica de juros do Brasil, definida pelo Banco central a cada 45 dias. Ele é amplamente considerado o investimento mais seguro devido à sua proteção contra oscilações de mercado. Além disso, como está respaldado pela capacidade financeira do governo, o risco de inadimplência é praticamente nulo.

: Oferece uma rentabilidade fixa, determinada no momento da compra. É indicado para quem deseja saber exatamente quanto vai receber no vencimento do título.

: Oferece uma rentabilidade fixa, determinada no momento da compra. É indicado para quem deseja saber exatamente quanto vai receber no vencimento do título. Tesouro IPCA+: Protege seu investimento contra a inflação, garantindo um rendimento real acima do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo).

4. Entenda a marcação à mercado

A marcação à mercado é um conceito importante ao investir no Tesouro Direto. Ela se refere à reavaliação diária do valor dos títulos com base nas condições atuais do mercado. Isso significa que o valor dos seus títulos pode variar diariamente, mesmo que você mantenha o título até o vencimento. É fundamental entender que essas flutuações são normais e que o valor de mercado reflete o preço que o título seria negociado se você decidisse vendê-lo antes do vencimento.

5. Compre seus títulos

Com o planejamento feito, é hora de comprar os títulos. A compra pode ser feita diretamente pelo site do Tesouro Direto ou pela plataforma da sua corretora de preferência.

6. Acompanhe seus investimentos

O acompanhamento dos investimentos é fundamental para aproveitar ao máximo as oportunidades do mercado. Em determinados momentos, as taxas dos títulos prefixados e atrelados à inflação (IPCA+) podem subir significativamente, criando uma janela de oportunidade para investidores que buscam bons retornos no longo prazo. Essas condições favoráveis permitem a compra de títulos com taxas mais altas, o que pode resultar em ganhos expressivos até o vencimento. Além disso, ao monitorar o mercado regularmente, os investidores podem ajustar suas estratégias, diversificar suas carteiras e proteger seus investimentos contra possíveis oscilações econômicas, garantindo assim um portfólio mais robusto e rentável.