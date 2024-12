Como gastar menos na preparação da ceia de Natal?

As festividades de fim de ano, especialmente o Natal, costumam ampliar os gastos familiares, seja com a compra de presentes para os entes queridos ou com a tradicional ceia. No entanto, controlar os custos é essencial para não comprometer o orçamento. A ceia natalina, marcada por pratos típicos, tem exigido cada vez mais do bolso do brasileiro.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Neogrid, empresa especializada em inteligência de dados e gestão de consumo, a ceia de Natal em 2024 será, em média, 34% mais cara do que o ano passado, o que pode acabar aumentando ainda mais as despesas nessa época. Entre os itens com maior aumento destacam-se: azeite, arroz, bacalhau, batata inglesa, frango e até o clássico panetone.

Segundo o educador financeiro João Victorino, a alta dos preços está acontecendo devido a valorização dos produtos típicos, aliada à inflação e aos fatores climáticos que afetam a produção. “Diante deste cenário, é importante lembrar que não é porque um alimento é mais caro que necessariamente será melhor. Por isso, recomendo um planejamento cuidadoso, que inclua pesquisa de preços, comparação entre marcas e, se possível, visitas a diferentes estabelecimentos antes de realizar as compras”, afirma.

Para ajudar o consumidor a não extrapolar o orçamento na hora de preparar a ceia de Natal, João Victorino elencou três dicas práticas e que considera fundamentais:

Substituições de alimentos: se a alta nos preços de nozes e demais castanhas estiver pesando no bolso, por exemplo, as frutas da estação como cereja, damasco, uva, pêssego, entre outras, podem cumprir esse papel com menor impacto no orçamento. Da mesma forma, o tradicional peru pode ser trocado por um frango bem saboroso, preservando o sabor e reduzindo os custos. Reforço, porém, que essas não são imposições, apenas opções para quem deseja ou precisa economizar durante a ceia. Antecipar as compras: fazer as compras antecipadamente permite aproveitar promoções e ir estocando produtos não perecíveis antes da alta temporada, o que pode garantir preços mais atrativos. Optar por marcas menos conhecidas, mas de qualidade, também evita pagar mais apenas pelo renome, enquanto organizar compras coletivas com familiares ou amigos possibilita obter descontos por volume e compartilhar os custos. Planejar o cardápio de acordo com a quantidade real de convidados: fazer esse tipo de planejamento previne os desperdícios, assegurando economia não apenas durante as compras, mas também no pós-festa. Buscar feiras livres ou produtores locais garante itens frescos, saborosos e, muitas vezes, mais em conta, tornando a ceia de Natal saborosa, equilibrada e financeiramente viável.

Por fim, João reforça a importância de terminar o ano de 2024 de maneira mais leve, refletindo sobre o papel de cada um na preservação do meio ambiente. “Ao consumir de forma consciente, ajudamos a reduzir o desperdício e assim, damos mais valor à presença das pessoas que amamos, reunidas em torno de uma mesa bonita, saudável e alegre, sem a necessidade de excessos”, finaliza.