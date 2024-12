Como foi a despedida de Adriano Imperador no Maracanã?

O Maracanã foi palco de uma despedida repleta de emoção para o ícone do futebol brasileiro: Adriano Imperador. O momento mais tocante ocorreu aos 30 minutos do segundo tempo, quando uma mensagem gerada por inteligência artificial, atribuída ao falecido pai de Adriano, Almir, foi exibida no telão do estádio. Nela, Almir expressou seu amor pelo filho e fez um pedido especial: que Adriano vestisse a camisa do Flamengo para uma despedida oficial.

Atendendo ao chamado emocional, Adriano vestiu a camisa de seu clube do coração e deu uma volta olímpica em campo, recebendo uma calorosa ovação dos torcedores presentes antes da continuidade da partida.

A festa contou com a presença de grandes nomes do futebol, como Romário, Ronaldo, Zico e Dida, que se uniram para celebrar a trajetória de Adriano. O jogo, que teve um tom sério e competitivo, destacou-se pela qualidade técnica até o apito final.

A última aparição oficial de Adriano nos gramados havia ocorrido em 2016, quando ele jogou pelo Miami United contra o Las Vegas City. A emoção foi gigante quando os torcedores entoaram a famosa frase “O Imperador voltou” durante sua despedida.

Em termos de desempenho no jogo festivo, Adriano mostrou que ainda possui habilidade. Ele marcou um gol para cada equipe no emocionante placar de 4 a 3 a favor do Flamengo contra seus antigos companheiros de time da Itália. Durante a partida, o Imperador jogou o primeiro tempo com o Flamengo, atuou por 30 minutos pela seleção italiana e retornou ao Rubro-Negro nos minutos finais.

O primeiro gol dos jogadores italianos foi anotado por Adrianinho, filho de Adriano. Em uma cena que remeteu à sua infância, o pai celebrou o gol dando dois beijos no filho, lembrando as carinhosas comemorações de seu falecido pai.